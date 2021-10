Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

63,32 EUR +1,02% (19.10.2021, 11:08)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

63,28 EUR +1,25% (19.10.2021, 10:53)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ OTC-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (19.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) weiterhin zu kaufen.HeidelbergCement bekenne sich zur globalen Initiative "Business Ambition for 1,5°C Commitment", die darauf abziele, die CO2-Emissionen bis spätestens 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. HeidelbergCement selbst wolle seine Scope-1-Emissionen bis 2030 um 33% im Vergleich zu 1990 auf unter 500 kg CO2 pro Tonne Zement (2020: 576 kg) senken und die Scope-2-Emissionen gegenüber 2016 um 65%. Spätestens 2050 wolle das Unternehmen klimaneutral sein.Zuletzt habe HeidelbergCement erstmals bei einem Versuch im britischen Zementwerk Ribblesdale den erfolgreichen Betrieb eines Ofens mit einem klimaneutralen Brennstoffgemisch unter Einsatz von Wasserstofftechnologie getestet. Des Weiteren habe man gemeinsam mit Partnern das Pilotprojekt ACCSESS zur CO2-Abscheidung in Osteuropa gestartet.HeidelbergCement sei global hervorragend positioniert und habe im Vorjahr 29% seiner Umsätze in "West- und Südeuropa", 27% in "Nordamerika", jeweils 17% in "Nord- und Osteuropa-Zentralasien" und in "Asien-Pazifik" sowie 10% in "Afrika-Östlicher Mittelmeerraum" erzielt.Der Umsatz sei in H1/2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf vergleichbarer Basis um 11% auf EUR 8,94 Mrd. gestiegen. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) habe sich um 22,6% auf EUR 1,72 Mrd. erhöht. Bereinigt um Konsolidierungs- und Wechselkurseffekte habe der operative Anstieg satte 26,4% betragen. Zur Ergebnissteigerung hätten im Wesentlichen gestiegene Absatzmengen in allen Geschäftsbereichen und ein insgesamt positiver Preistrend beigetragen. Die RCOBD-Marge habe sich um 224 Basispunkte auf 19,2% verbessert. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs sei um satte 52,7% (+57,4% auf vergleichbarer Basis) auf EUR 1,08 Mrd. geklettert.Der Absatz habe auf Konzernebene in allen Segmenten gesteigert werden können. Der Zement- und Klinkerabsatz sei im Jahresvergleich um 10% auf 61,8 Mio. Tonnen gestiegen. Die Zuschlagstofflieferungen hätten mit 145 Mio. Tonnen einen Anstieg um 8% verzeichnet. Die Transportbetonlieferungen hätten sich um 9% auf 23,5 Mio. Kubikmeter erhöht und Asphalt sei mit 4,8 Mio. Tonnen um 11% mehr ausgeliefert worden.Zuletzt habe HeidelbergCement eine Minderheitsbeteiligung von 45% an Command Alkon erworben, einem führenden Anbieter von Supply-Chain-Technologielösungen für Baustoffe. Mit über 2.500 Kunden weltweit habe Command Alkon die größte installierte Softwarebasis in der Baustoffindustrie, welche die gesamte Lieferkette für Baustoffe abbilde. Das Produktangebot umfasse z.B. Software und Technologien für die Automatisierung von Anlagen und Baustellen, wie etwa der Materialbestellung und -planung. Der Abschluss der USD 250 Mio. schweren Transaktion solle noch in diesem Jahr erfolgen.Dank der guten operativen Geschäftsentwicklung hätten die Nettofinanzschulden im Jahresvergleich um EUR 1,5 Mrd. auf EUR 7,5 Mrd. gesenkt werden können. Die Verschuldungsquote sei dadurch von 61,4% auf 48,5% gesunken.Für das Geschäftsjahr 2021 habe HeidelbergCement den Ausblick neuerlich angehoben und erwarte nunmehr einen starken Anstieg des Ergebnisses des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen und des Ergebnisses des laufenden Geschäftsbetriebs, jeweils vor Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten. Davor sei der Konzern von einer leichten Steigerung dieser Kennzahlen ausgegangen.Die zuletzt stark gestiegenen Preise für Öl, Kohle, Strom und Gas dürften Hersteller nicht sofort in vollem Umfang an die Kunden weitereichen können.Nach einem bisher recht guten Geschäftsverlauf in vielen Märkten orte HeidelbergCement im laufenden Jahr Rückenwind durch die weiterhin starke Nachfrage im privaten Wohnungsbau aber auch im Bereich Infrastruktur. Die wiederholte Anhebung des Gesamtjahresausblicks stimme hier zuversichtlich. Angesichts der massiven Konjunkturerholung würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG - unterstützt durch die expansive Geldpolitik samt günstigem Finanzierungsumfeld sowie der staatlichen Konjunkturprogramme - eine weiterhin ungebremste Bautätigkeit im öffentlichen wie auch im privaten Bereich erwarten, welche die Nachfrage nach Baustoffen hochhalten werde. Als Bremsklotz würden sich - zumindest vorübergehend - die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise erweisen, welche Baustoffhersteller sowie andere Produzenten höchstwahrscheinlich nicht sofort in vollem Umfang an die Kunden weiterverrechnen werden könnten.Diesen Faktor sehen wir aber nach dem signifikanten Kursrückgang in den letzten beiden Monaten mehr als eingepreist und bestätigen unsere Kaufempfehlung, so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur HeidelbergCement-Aktie.Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden das Kursziel von EUR 89,70 auf EUR 75,90 senken. Dieses basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der HeidelbergCement-Aktie berücksichtige in puncto EV/EBIT-Verhältnis sowie Kurs/Gewinn-Verhältnis für die Jahre 2022 und 2023 gegenüber der Peer Group einen Bewertungsabschlag von 25%, welcher den Analysten der Raiffeisen Bank International AG aus der historischen Beobachtung heraus als gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 19.10.2021)