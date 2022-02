Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (14.02.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement: Chance auf eine Rally - ChartanalyseDie HeidelbergCement-Aktie (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) befindet sich seit dem Hoch vom 16. April 2021 bei 81,04 EUR in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie am 20. Dezember 2021 ein Tief bei 56,60 EUR gefallen. Dieses Tief sei der Kopf einer inversen SKS, also einer Bodenformation. Diese habe der Wert am 8. Februar 2022 mit dem Ausbruch über die Nackenlinie vollendet. Am Donnerstag sei ein Schlusskurs über dem Widerstand bei 66,70 EUR gelungen. Dieser Ausbruch sei aber am Freitag wieder abverkauft worden.Kurzfristig könne es noch zu Gewinnmitnahmen in Richtung 65,48 EUR kommen. Anschließend bestünde allerdings die Chance auf eine Rally in Richtung 70,80 bis 70,90 EUR und sogar ca. 76,00 EUR. Sollte der Wert aber stabil unter 65,48 EUR zurückfallen, dann wäre der Ausbruch über die Nackenlinie ein Fehlausbruch. In diesem Fall müsste mit Abgaben bis 63,28 EUR und 59,48 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 14.02.2022)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:66,00 EUR -1,55% (11.02.2022. 17:35)