Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

68,86 EUR +1,74% (03.03.2021, 17:24)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

68,68 EUR +0,88% (03.03.2021, 17:10)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten Hersteller von Baustoffen und Lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 54.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (03.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Baustoffspezialisten HeidelbergCement sei weiter auf Erholungskurs. Der zweistellige Kurseinbruch zum Jahresbeginn sei fast vollständig kompensiert worden. Die weltweiten Konjunkturhilfen würden den Bau- und Infrastruktursektor stützen. DER AKTIONÄR zieht eine Zwischenbilanz, nachdem die Aktie 60 Prozent gewonnen hat und gibt ein charttechnisches Update.Das Unternehmen habe letzte Woche Einblicke in den Jahresabschluss gegeben. Die Ergebnisse könnten sich sehen lassen. Viele Kennzahlen wie EBITDA, Marge, Kostenquote und Schulden hätten sich verbessert. Zudem äußere sich HeidelbergCement optimistisch für die weitere Entwicklung im Baustoffmarkt. DER AKTIONÄR hat den Trend und das günstige Einstiegsniveau früh erkannt, die Aktie liegt seit der Empfehlung 60 Prozent im Plus.Das Wertpapier habe seit der Empfehlung vor elf Monaten einen soliden Aufwärtstrend in einem nahezu idealtypischen Kanal gebildet. Es habe nur zwei größere Rücksetzer gegeben: der erste im Oktober mit Ankündigung des Lockdowns und der zweite nach dem Jahreswechsel. In beiden Fällen habe sich der Kurs in wenigen Tagen wieder stabilisiert und habe seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Das spreche für die Trendstärke der Aktie.DER AKTIONÄR hält an seiner Empfehlung fest, da die Aktie ihren soliden Aufwärtstrend weiter fortsetzt. Investierte Anleger würden die Gewinne laufen lassen und das Kursziel bei 80 Euro belassen. Der Stopp wird auf 58 Euro nachgezogen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur HeidelbergCement-Aktie. (Analyse vom 03.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link