ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



Mit einem Gesamtumsatz von 13,5 Mrd. EUR im Jahr 2015 gehört die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. In mehr als 40 Ländern steht die HeidelbergCement AG für Kompetenz und Qualität. 45.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an rund 2.380 Standorten sorgen tagtäglich dafür, dass der Slogan "for better building" mit Leben gefüllt wird.



Die Kernaktivitäten der HeidelbergCement AG umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, den beiden wesentlichen Rohstoffen für die Herstellung von Beton. Die Produktpalette der HeidelbergCement AG wird maßgeblich durch die nachgelagerte Aktivitäten Transportbeton und Asphalt ergänzt. Darüber hinaus bietet HeidelbergCement Dienstleistungen an, wie den weltweiten Handel mit Zement und Kohle über den Seeweg. (13.04.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Nabil Ahmed von Barclays:Nabil Ahmed, Analyst von Barclays, rät in einer aktuellen Branchenstudie vor Q1-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF).Das Auftaktquartal der Bau- und Baustoffkonzerne sollte von Kalender- und Basiseffekten dominiert worden sein, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Bei HeidelbergCement dürfte jedoch das flächenbereinigte operative Ergebniswachstum (EBITDA) wegen des Margendrucks in Asien geringer ausgefallen sein als beim Konkurrenten LafargeHolcim.Nabil Ahmed, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "underweight"-Votum für die HeidelbergCement-Aktie bestätigt und das Kursziel von 78 auf 80 Euro angehoben. (Analyse vom 13.04.2017)XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:86,34 EUR -0,29% (13.04.2017, 11:43)Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:86,419 EUR -0,14% (13.04.2017, 11:59)