Tradegate-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:

1,36 Euro -1,76% (13.05.2019, 14:23)



NYSE-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:

USD 1,55 -0,64% (13.05.2019, 14:24, vorbörslich)



ISIN Hecla Mining-Aktie:

US4227041062



WKN Hecla Mining-Aktie:

854693



Ticker-Symbol Hecla Mining-Aktie Deutschland:

HCL



NYSE-Ticker-Symbol Hecla Mining-Aktie:

HL



Kurzprofil Hecla Mining Co.:



Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) gehört zu den größten Silberproduzenten der USA und weitet das Engagement als Goldproduzent aus. Das Hauptquartier befindet sich in Coeur d’Alene, Idaho. (13.05.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Hecla Mining-Aktienanalyse des Analysten John Bridges von J.P. Morgan Securities:Analyst John Bridges vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities bringt laut einer Aktienanalyse nur noch eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien des kanadischen Goldproduzenten Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) zum Ausdruck.Die Analysten von J.P. Morgan Securities weisen auf die zunehmende Unsicherheit hinsichtlich der Finanzposition von Hecla Mining Co. hin.Das Anlageprofil habe damit an Attraktivität verloren, so der Analyst John Bridges.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Hecla Mining-Aktienanalyse den Titel von "overweight" auf "neutral" zurück.Börsenplätze Hecla Mining-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:1,39 Euro -0,53% (13.05.2019, 13:53)