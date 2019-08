Paris (www.aktiencheck.de) - Gerade in verschnupften Börsenphasen sind Anleger auf der Suche nach der richtigen Medizin, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Gesundheitsbranche verdiene aber nicht nur in unruhigen Phasen wie derzeit eine nähere Betrachtung. Auch und gerade unter langfristigen Aspekten biete der Healthcare-Sektor attraktive Renditechancen. Hier würden gleich mehrere übergeordnete globale Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Da sei zum einen die rasant wachsende Weltbevölkerung. Laut einer Prognose der Vereinten Nationen werde die Bevölkerung bis 2050 von derzeit rund 7,6 Milliarden Menschen auf 9,8 Milliarden zulegen. Es würden künftig aber nicht nur immer mehr Menschen auf der Erde leben, aufgrund des medizinischen Fortschritts und besserer Lebensbedingungen würden die Menschen auch immer älter und somit auch krankheitsanfälliger.Das vergleichsweise hohe Wirtschaftswachstum in den Emerging Markets und die damit einhergehende wachsende Mittelschicht in den Schwellenstaaten würden zusätzliche Fantasie in die Healthcare-Branche bringen. Zum einen weil sich viele Menschen nun eine medizinische Versorgung leisten könnten, die zuvor unerschwinglich gewesen sei. Und zum anderen weil sich mit dem zunehmenden Wohlstand auch die Essgewohnheiten verändert hätten - und daher schon jetzt ein Anstieg von Zivilisationskrankheiten wie etwa Diabetes oder Bluthochdruck zu verzeichnen sei. (30.08.2019/ac/a/m)