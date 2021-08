Paris (www.aktiencheck.de) - Rauf, runter, rauf - wer an der Börse handelt, sollte wissen, dass die Rechnung auch auf lange Sicht nicht immer aufgehen muss, sprich: ein Verlust drohen kann, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Gefahr bestehe selbstverständlich auch für ein Engagement im STOXX 600 Health Care Index ( ISIN EU0009658723 WKN 965872 ). Aber: Die Wahrscheinlichkeit, dass Anleger mit dem Gesundheits-Index auf lange Sicht ein Minusgeschäft machen würden, erscheine sehr gering. Die Gründe, weshalb sich der STOXX 600 Health Care nicht nur in der Vergangenheit besser entwickelt habe als etwa der EURO STOXX 50, sondern vor allem künftig eine bessere Performance auf weisen könnte, seien vielschichtig. Der Reihe nach:Zum einen würden Experten erwarten, dass die Weltbevölkerung weiterhin sukzessive wachse. Konkret bedeute dies: Während aktuell rund 7,9 Milliarden Menschen auf der Erde leben würden, sollten es laut den Vereinten Nationen 2050 bereits 9,7 Milliarden sein - und 2100 schon fast 11 Milliarden. Die Bevölkerung nehme aber nicht nur zu, sondern die Menschen würden im Schnitt auch immer älter. So habe sich beispielsweise die Lebenswartung in Deutschland seit den 1870er-Jahren mehr als verdoppelt, Tendenz steigend. Die Chancen, dass Healthcare-Unternehmen mittel- und langfristig stabile Wachstumsraten erzielen würden, sollten daher nicht so gering sein, nehme doch vor allem im Alter der Bedarf an medizinischer Versorgung zu. Und: Dass infolge der intensiven Forschung auch immer neue Behandlungsmöglichkeiten entstünden und zudem das Gesundheitsbewusstsein insgesamt zunehme, dürfte die Healthcare-Branche zusätzlich beflügeln. (06.08.2021/ac/a/m)