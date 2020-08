Sei die Luft raus aus dem Segment? Finger weg von Health Care? Dazu habe Marko Behring eine klare Meinung: "Nein, ganz im Gegenteil: Wir sehen bei Health Care interessante Einstiegschancen. Die großen Industriestaaten können und werden keine flächendeckende Beeinträchtigung des Gesundheitssystem zulassen - auch im Falle einer zweiten Welle." Davon dürften nicht nur Krankenhausbetreiber wie Fresenius profitieren. "Wir sehen hier Aufholpotenzial." Erste Anzeichen seien bereits zu erkennen gewesen. "Seit Mai war das Health Care Segment im S&P 500 kaum nachgefragt. Im Juli ist es um 8% gestiegen. Die Chancen stehen gut, dass sich dieser Trend verfestigt." Dann könnte sich das gesamte Segment nach und nach wieder zu alter Stärke aufschwingen.



Zitate Marko Behring, Leiter Asset Management Fürst Fugger Privatbank:



- "Seit April wurde das Health Care Segment performanceseitig nach unten durchgereicht."



- "Wegen der Pandemie sind viele geplante Operationen verschoben worden. Für Krankenhausbetreiber ist dies ein Problem."



- "Es ist zunehmend politischer Druck wahrnehmbar, die Arzneimittelkosten niedrig zu halten - das drückt die Gewinnerwartungen."



- "Wir sehen bei Health Care interessante Einstiegschancen. Die großen Industriestaaten können und werden keine flächendeckende Beeinträchtigung des Gesundheitssystem zulassen - auch im Falle einer zweiten Welle."



- "Seit Mai war das Health Care Segment im S&P 500 kaum nachgefragt. Im Juli ist es um 8% gestiegen. Die Chancen stehen gut, dass sich dieser Trend verfestigt." (05.08.2020/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Bis weit in den April hinein war der Gesundheitssektor eines der gefragtesten Segmente an den Börsen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Unternehmen, die an der Entwicklung eines wirksamen Corona-Impfstoffs beteiligt gewesen seien oder an Behandlungsmethoden gegen das Virus geforscht hätten, hätten die Fantasie der Anleger beflügelt.Für Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, würden die vergangenen Wochen jedoch ein anderes Bild zeigen. "Der Trend hat sich umgekehrt. Seit April wurde das Health Care Segment performanceseitig nach unten durchgereicht."Die weltweit nach wie vor steigende Zahl der Coronavirus-Infektionen habe sich auch auf Titel aus dem Health Care Segment ausgewirkt. "Wegen der Pandemie sind viele geplante Operationen verschoben worden. Für Krankenhausbetreiber ist dies ein Problem", so Marko Behring. In Europa habe darunter beispielsweise die zu Fresenius gehörende Klinikgruppe Helios gelitten. In den USA würden die Anteile von Krankenhausbetreibern wie Tenet Healthcare und HCA Healthcare mit 37% bzw. 21% weit unter ihrem Jahreshoch vom Januar notieren.Als konkretes Beispiel nenne Behring die Aktie von Inovio Pharmaceuticals: Sie habe zwischenzeitlich 35% von ihrem Höchstkurs eingebüßt. Ähnlich sehe es bei Gilead Sciences aus: Der High-Flyer des ersten Quartals habe mittlerweile gegenüber seinem Hoch von Ende April 25% verloren.