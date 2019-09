Die Aktie habe beste Chancen, sich wieder zu erholen. Derzeit sei ein Blockverkäufer im Markt aktiv, der bei Kursen etwa 36 Euro Aktien verkaufen wolle. Angeblich handle es sich um ein Paket im Umfang von mehr als 3% des Grundkapitals. Sobald dieser Block verkauft ist, dürfte sich das Papier wieder deutlich erholen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 06.09.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2017 beschäftigte sie - in ihren drei Vertriebskanälen Omni-Channel (Jacques' Wein-Depot), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Digital (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 954 Mitarbeiter.



Haar (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) unter die Lupe.Die Hawesko-Gruppe sei ein Anbieter von hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2018 habe sie einen Konzernumsatz von 524 Mio. Euro erzielt und - in den drei Brand Units Retail (Jacques' Wein-Depot und Wein & Co.), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.Das Jahr 2018 sei von einem herausfordernden Marktumfeld mit einem für den Weinkonsum nicht förderlichen heißen Sommer und erst spät einsetzenden Herbsteinkäufen geprägt gewesen. Das Umsatzwachstum habe bei 3,4% gelegen und sei im Wesentlichen durch die Übernahme von Wein & Co. geprägt gewesen. Im letzten Jahr hätten die Hamburger auch die Gewinnprognose anpassen müssen. Die Hitze in 2018 habe zu einer Verschiebung der Nachfrage hin zu günstigen und niedrigmargigen leichten Weiß- und Roséweinen gesorgt. Die einstige EBIT-Bandbreite von 32 bis 33 Mio. Euro sei auf 28 bis 30 Mio. Euro gesenkt worden. Erreicht habe Hawesko in 2018 ein EBIT von 28 Mio. Euro. Netto hätten 22 Mio. Euro in der Kasse oder 2,45 Euro je Aktie geklingelt. Der Free-Cashflow exklusive Akquisitionen habe von 6,2 Mio. Euro im Vorjahr auf über 20 Mio. Euro im Berichtsjahr kräftig gesteigert werden können. Für das Jahr 2018 hätten die Aktionäre eine Dividende von 1,30 Euro je Aktie erhalten.Das stärkste Wachstum habe die Brand Unit Retail mit einem Plus von 13% auf 172 Mio. Euro erzielt. Wachstumstreiber seien hier die Steigerung bei Jacques' um 4% sowie das Hinzukommen von Wein & Co. im 4. Quartal gewesen. Die Brand Unit B2B habe mit Umsätzen von 186 Mio. Euro rund 1% über dem Vorjahr gelegen. Der Umsatz der Brand Unit E-Commerce sei in etwa auf dem Vorjahresniveau von knapp 171 Mio. Euro geblieben. Aufgrund der unter den Erwartungen liegenden Umsatzentwicklung, Margendruck sowie höherer IT- und Logistikkosten habe die Brand Unit E-Commerce beim EBIT mit 766 Mio. den Vorjahreswert von 10,2 Mio. Euro unterschritten. Die Brand Unit Retail habe mit 15 Mio. Euro infolge von Expansions- und Integrationskosten ebenfalls unter Vorjahr gelegen. Die Brand Unit B2B habe dagegen ihr EBIT im Geschäftsjahr 2018 erneut steigern können und um 17% auf 10,5 Mio. Euro zugelegt.Für das Jahr 2019 zeigt sich Finanzvorstand Raimund Hackenberg bei unserem Treffen auf dem Investorentag von Montega in Hamburg zuversichtlich, die eigenen Erwartungen auch zu erreichen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Der Umsatz solle sich um 7 bis 9% erhöhen. Das entspräche einem Umsatz zwischen 560 und 570 Mio. Euro. Im schlimmsten Fall erziele Hawesko in 2019 ein EBIT von 28 Mio. Euro. Im besten Fall würden vor Steuern und Zinsen mehr als 32 Mio. Euro klingeln. Im Schnitt strebe der CFO ein jährliches Wachstum von ca. 5% an. Das Ziel bei der EBIT-Marge sei die Marke von 7%. Bereits in 2020 solle es einen Schritt nach vorne gehen. In 2020 scheine den Experten eine EBIT-Marge von mindestens 6 oder 6,5% für darstellbar. Bei einem Umsatz von ca. 580 Mio. Euro würden die Experten ein EBIT von 35 Mio. Euro für machbar halten.Hawesko werde an der Börse derzeit mit 310 Mio. Euro kapitalisiert. Vom bisherigen Rekordhoch bei Kursen von gut 54 Euro in 2018 habe sich die Aktie massiv korrigiert. Der deutliche Kursrückgang habe im Zusammenhang mit der Gewinnwarnung im Oktober 2018 gestanden. Inzwischen scheine sich das Papier zu stabilisieren. Die aktuelle Dividendenrendite liege immerhin bei 3,7%. Größter Aktionär des Unternehmens sei die Tocos Beteiligung GmbH. Sie halte einen Anteil von fast 73%. Hinter dieser Gesellschaft stehe der schwerreiche Weinliebhaber Detlev Meyer, der bei Hawesko auch als Vorsitzender des Aufsichtsrats fungiere.