Somit seien wir bei deiner Gesamteinschätzung: Ein KGV von 15 bei 2 bis 3% Umsatzwachstum sei sportlich, werde allerdings durch die Dividendenrendite von 3,9% gut unterstützt. Das Management mache auf Heibel einen besonnenen Eindruck, Investitionen würden kontrolliert durchgeführt, der Tanker steuere in die richtige Richtung. Ein Zentrallager beinhalte für die Zukunft viele Vorteile für Hawesko, wenn es um die Ausweitung des Sortiments über die drei Geschäftsbereiche hinweg gehe. Über die vielen Weinhändler habe Hawesko Zugang zu vielen Weinregionen Europas.



Eine nicht-zyklische Aktie werde in Zeiten, in denen das Rezession-Schreckensgespenst an die Börsenwand gemalt werde, gerne als sicherer Hafen genutzt. Bislang sei davon noch nichts zu sehen gewesen, könnte aber bald kommen.



Für das "Heibel-Ticker"-Portfolio komme Hawesko dennoch nicht in Frage: Heibel habe es sich zur Bedingung gemacht, dass Unternehmen in seinem Portfolio stets Wachstum ausweisen müssten, selbst wenn es Dividendenpositionen seien. Unternehmen ohne Wachstum, und 2 bis 3% seien gerade mal ein magerer Inflationsausgleich, müssten enger mit Investitionen kalkulieren und unterlägen daher auch schnell mal heftigen Kursschwankungen, wenn mal was nicht sofort optimal laufe.



Wer allerdings eine langfristig solide Aktie mit attraktiver Dividendenrendite suche, der erhalte derzeit bei Hawesko einen attraktiven Einstiegspreis, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 34 vom 23.08.2019)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) unter die Lupe.Heibel habe Hawesko lange in seinem Portfolio gehabt: Ein solider Dividendenbringer ohne übersteigerte Wachstumsambitionen. Irgendwann sei ihm die Aktie zu langweilig geworden und er habe sie verkauft. Seither habe die Aktie ein Drittel ihres Wertes verloren und Heibel interessiere, woran das gelegen habe. Er habe Gelegenheit gehabt, CFO Raimund Hackenberg zu sprechen.Hawesko sei der größte Weinhändler Europas. Das Geschäft der Hanseaten untergliedere sich in drei Bereiche: Jaques Weindepot, B2B Weine für die Gastronomie und B2C Weine für Privatkunden über die Online-Plattformen. Bislang seien die drei Geschäftsbereiche von Landesfürsten verwaltet worden, vor wenigen Wochen sei eine Umstrukturierung im Vorstand erfolgt, um die drei Fürstentümer zusammenwachsen zu lassen. Es gebe nun inhaltlich übergreifende Aufgaben, wie zum Beispiel den Aufbau eines Zentrallagers für alle drei Geschäftsbereiche in Worms.Der Geschäftsverlauf unterliege nur geringen Schwankungen, der Umsatz wachse mit etwa 2 bis 3%. In Zeiten schwacher Konjunktur würden die Menschen seltener Essen gehen und billigere Weine im Restaurant bestellen, gleichzeitig würden sie aber mehr Wein für zu Hause kaufen. So könne Hawesko als nicht-zyklisch betrachtet werden.Die Gründe für den Kursverfall seien im Gespräch mit Hackenberg schnell gefunden: Ein Großinvestor trenne sich von seinen Anteilen und tue dies, sehr zum Ärgernis des CFOs, ziemlich schnell und somit nur mit geringer Rücksicht auf den dadurch verursachten Druck auf der Aktie.Auch der Grund für den Verkauf sei schnell gefunden: Hawesko habe kürzlich Wein & Co. gekauft, ein österreichischer Weinhändler. Das Unternehmen sei defizitär und Hawesko müsse zunächst kräftig investieren, um deren Geschäft profitabel zu machen sowie sodann auch noch in den Hawesko-Konzern zu integrieren. Warum habe Hawesko einen strauchelnden Wettbewerber übernommen? Nun, der Preis sei letztlich einfach zu günstig gewesen, sage Hackenberg. Viel wichtiger aber sei, dass das Unternehmen gut zu Hawesko passe.Hawesko bestehe aus 18 verschiedenen Weinhändlern. Übernahme und Integration gehöre sozusagen zur DNA des Konzern. Heibel gebe dem Vorhaben gute Chancen.Natürlich habe Heibel noch weiterführende Fragen: Warum werde Hawesko nicht das, was Zalando für Schuhe sei, was zooplus für Tierfutter sei? Der Markt der Weinhändler in Europa sei extrem zersplittert. Mit einem guten Online-Konzept und einer etwas aggressiveren Investitionspolitik könnte Hawesko auf Einkaufstour gehen und den Markt konsolidieren, wie man so schön sage.Nein, sage Hackenberg, wir würden nicht mehr als investieren wir hätten und wir würden stets eine Dividende zahlen. Unsere Eigentümer würden eine solide Unternehmenspolitik bevorzugen und wollten Risiken vermeiden.Detlev Meyer, Textilmilliardär mit Marken wie Cecil, Street One und heute noch Eigentümer des Pius Weinlokals auf Sylt, halte seit 5 Jahren 72% am Hanseatischen Wein und Sekt Kontor Hawesko. Er schätze die Dividendenkontinuität und scheut Risiken, wie sie von zooplus und Zalando eingegangen würden: Werde es den Unternehmen jemals gelingen, ohne massive Investitionen die Gewinnmarge nach oben zu schrauben oder zumindest zu halten?