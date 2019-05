Trotz seiner etwas niedrigeren Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre behält Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, seine Empfehlung bei, die Hawesko-Aktie zu "kaufen", reduziert aber das Kursziel von 55 Euro auf 52 Euro. (Analyse vom 20.05.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Hawesko Holding AG:



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2017 beschäftigte sie - in ihren drei Vertriebskanälen Omni-Channel (Jacques' Wein-Depot), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Digital (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 954 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (21.05.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW).Das vergangene Geschäftsjahr 2018 sei bei der Hawesko Holding AG vor allem durch das lang anhaltende Sommerwetter geprägt gewesen. Als Folge dessen hätten die Konsumenten Verzicht geübt oder eher auf "leichte" Weine gesetzt, die zwar ein angenehmes Trinkvergnügen bescheren würden, dem Unternehmen aber leider nur niedrigere Margen liefern würden.Daneben habe aber auch die Akquisition der Wein & Co. in Österreich im Mittelpunkt gestanden. Denn der Zukauf habe zunächst auch einmalige Aufwendungen mit sich gebracht. Renner erachte den Erwerb aber als richtigen Schritt, um sich auf dem österreichischen Markt zu positionieren. Auf mittlere Sicht sehe er bei diesem Unternehmen deutliche Fortschritte in der Profitabilität. Dabei halte der Analyst EBIT-Margen von 5 Prozent für realisierbar.Ebenfalls positiv werte Renner die getätigten kleinen Akquisitionen, selbst wenn diese zu Beginn Anlaufverluste mit sich bringen würden. Auf mittlere Sicht sollte es Hawesko auch dort gelingen, attraktive Margen zu erwirtschaften. Auch den Test neuer Konzepte wie Enzo im Rahmen des Verkaufs italienischer Weine halte Renner für interessant, da hier mit einem überschaubaren Aufwand mögliche neue Absatzchancen erschlossen werden könnten.Der Start ins neue Geschäftsjahr sei zahlentechnisch durchwachsen verlaufen. Allerdings müsse hierbei berücksichtigt werden, dass das Ostergeschäft in 2019 ins zweite Quartal gefallen sei. Aufgrund des positiv verlaufenen Ostergeschäfts habe sich das Umsatzwachstum im April weiter fortgesetzt und die Differenz zum EBIT des Vorjahres sei wieder aufgeholt worden.Auf Basis eines für 2019 geschätzten Ergebnisses von 2,08 Euro je Aktie stelle sich das derzeitige KGV auf 18,1, womit es deutlich unterhalb des entsprechenden aktuellen KGVs der Peer-Group Getränke/Tabak des Analysten von 20,2 liege. Bei einer ergänzenden Bewertung anhand eines EBIT-Multiples ergebe sich bei geschätzten 31,2 Mio. Euro für 2019 ein Faktor von 10,9, der unter dem im Rahmen des von FCF veröffentlichten "Valuation Monitor Q4 2018" publizierten Multiple von 11,8 für Hawesko liege.Die Hawesko-Aktie biete auf dem aktuellen Bewertungsniveau zudem eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent. Damit bleibe das Weinunternehmen weiterhin ein attraktiver und verlässlicher Dividendentitel. Im Zuge der Übernahme von Wein & Co. würden die Margen vorübergehend zurückgehen. Mittelfristig sehen der Analyst die Gesellschaft aber auf einem guten Weg, die Marge in Richtung 7 Prozent voranzubringen. Die temporäre Ergebnisbelastung habe den Aktienkurs in den vergangenen Monaten unter Druck gebracht.