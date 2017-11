Auf dieser Basis bekräftigt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, seine bisherige Einschätzung, die Hawesko-Aktie zu halten, und belässt auch sein Kursziel bei 51 Euro. (Analyse vom 22.11.2017)



Börsenplätze Hawesko-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

50,669 EUR -0,36% (22.11.2017, 09:15)



ISIN Hawesko-Aktie:

DE0006042708



WKN Hawesko-Aktie:

604270



Ticker-Symbol Hawesko-Aktie:

HAW



Kurzprofil Hawesko Holding AG:



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte sie - über ihre drei Vertriebskanäle Weinfacheinzelhandel (Jacques' Wein-Depot), Großhandel (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Versandhandel (insbesondere Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor und Wein & Vinos) - einen Umsatz von EUR 465 Mio. und beschäftigte rund 925 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (22.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW).Auch nach dem dritten Quartal 2017 sehe Renner die Hawesko Holding AG weiter auf Kurs, wobei sich die Erlösentwicklung am oberen Ende seiner Erwartungen bewege. Für das klare Umsatzplus würden auch die getätigten kleineren Übernahmen verantwortlich zeichnen.Diese Akquisitionen halte der Analyst für eine sinnvolle Ergänzung des bestehenden Angebots. Mit der Übernahme von WirWinzer werde der verstärkte Bedarf an regionalen Angeboten abgedeckt, während beispielsweise die WeinArt Handelsgesellschaft vor allem auf Spitzenweine aus französischen Anbaugebieten setze. Da es sich bei WirWinzer jedoch noch um ein junges Startup-Unternehmen handle, gehe das derzeitige Engagement noch mit roten Zahlen einher. Mittelfristig erwarte der Analyst hier aber auch deutlich steigende Margen. Gemäß der Strategie zur Steigerung des Unternehmenswerts suche Hawesko auch weiterhin geeignete Akquisitionen, deren Cashflow-Bewertung möglichst niedrig sei.Für das vierte Quartal, das angesichts des Weihnachtsgeschäfts den bedeutsamsten Zeitraum markiere, sei der Analyst ebenfalls positiv gestimmt. Da die Bestellungen im Weihnachtsgeschäft immer häufiger sehr kurzfristig vor den Feiertagen erfolgen würden, könnten hier allenfalls negative externe Faktoren wie Verzögerungen bei der Belieferung der Kunden durch Logistiker auftreten, da diese meist über die Kapazitätsgrenzen hinaus ausgelastet seien.Unverändert könne Hawesko als verlässlicher Dividendenzahler angesehen werden. Auf Basis der Schätzungen des Analysten ergebe sich für den Anleger eine attraktive Verzinsung von 2,6 Prozent. Angesichts der Wachstumsperspektiven bleibe Renner für die weitere Entwicklung von Hawesko in den kommenden Jahren positiv gestimmt.