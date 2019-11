Im kommenden Jahr wird die BVI-Leitlinie weiter verschärft werden. In Anlehnung an die zweite Aktionärsrechterichtlinie (SRD II) ist dann eine Abstimmung mindestens alle vier Jahre vorgesehen. Zudem wird dem Thema Nachhaltigkeit im Rahmen einer guten Unternehmensführung eine größere Bedeutung beigemessen. Konkret wird der BVI überprüfen, inwieweit Unternehmen für ihre nicht-finanzielle Berichterstattung die EU-Leitlinien zu klimarelevanten Informationen beachten.



Aufsichtsräte: zu viele Mandate pro Person



Auch die Aufsichtsratsarbeit muss besser werden: Bei der Wahl zum Aufsichtsrat gab es gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung bei den Grundsätzen zur guten Unternehmensführung. Bei 70 Unternehmen gab es Beanstandungen. Nach den Vorgaben der ALHV ist eine Beschränkung der Anzahl auf fünf Aufsichtsratsmandate vorgesehen. Dieser Anforderung kamen 43 Unternehmen nicht nach. Die ALHV verlangen auch, dass die Hälfte der Aktionärsvertreter unabhängig ist. Als nicht unabhängig gilt dabei ein Kandidat, der bereits seit 10 Jahren im Aufsichtsrat tätig ist oder ein Bewerber, der von einem Aktionär mit einem Stimmanteil von mehr als 10 Prozent entsandt wird. Auf Basis dieser Kriterien konnten 24 Unternehmen keine ausreichende Zahl unabhängiger Bewerber vorweisen.



Die Analyse-Leitlinien sehen auch die Nennung einer Altersgrenze für Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder vor. Bei 36 Unternehmen ist keine Begrenzung des Alters vorgesehen oder es wird keine Altersbegrenzung veröffentlicht.



Nach der Index-Neuordnung durch die Deutsche Börse im Herbst 2018 ist ein Vergleich gegenüber dem Vorjahr nur eingeschränkt möglich: Die Zahl der Mitglieder im MDAX wurde von 50 auf 60 Unternehmen erhöht, im SDAX sind jetzt 70 Gesellschaften notiert nach 50 Werten zuvor. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) wird von IVOX Glass Lewis nicht mehr separat ausgewertet, da dessen Mitglieder auch in den anderen Indizes enthalten sind. Der BVI hat daher auf die Angabe des Vorjahreszeitraums verzichtet.



Lesebeispiel zum Punkt "Entlastung des Aufsichtsrats": Von den 160 untersuchten Unternehmen hätte laut den ALHV in dieser Hauptversammlungssaison 102 Gesellschaften die Entlastung verweigert werden können.



Über die Analyse-Leitlinien des BVI



Die Analyse-Leitlinien des BVI für Hauptversammlungen (ALHV) stellen Eckpunkte für eine gute Unternehmensführung aus Sicht des BVI dar. Sie machen Fondsgesellschaften keine verbindliche Vorgabe für das jeweilige Abstimmungsverhalten auf der Hauptversammlung, sind in der Branche inzwischen aber zum Mindeststandard avanciert. Die Mitglieder des BVI halten in ihren Fonds Aktien deutscher Unternehmen im Wert von 197 Milliarden Euro. Dabei agieren die Fondsgesellschaften als Treuhänder ihrer Anleger gegenüber diesen Unternehmen und üben die Aktionärsrechte in ihrem Interesse aus. Sie orientieren sich dabei an anerkannten Branchenstandards wie den Wohlverhaltensregeln des BVI und dem "Stewardship Code" der EFAMA.







