Xetra-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

35,04 Euro -6,36% (26.06.2018, 16:00)



Tradegate-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

34,80 Euro -2,10% (26.06.2018, 15:50)



NYSE Euronext-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

USD 40,68 -2,14% (26.06.2018, 16:23)



ISIN Harley-Davidson-Aktie:

US4128221086



WKN Harley-Davidson-Aktie:

871394



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie Deutschland:

HAR



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie NYSE Euronext:

HOG



Kurzprofil Harley-Davidson Inc.:



Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne. (26.06.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie von Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) wegzulassen.Die Harley-Davidson-Aktie sei gestern verprügelt worden. Harley-Davidson sei von den EU-Import-Zöllen betroffen. Das koste 2.200 USD pro Maschine, was man sich nicht leisten könne. Man könne das auch nicht an den Kunden weitergeben. Harley-Davidson werde also einen Teil der Produktion aus den USA in andere Werke verlagern. Das werde acht bis 18 Monate dauern und viel Geld kosten.Langfristig sehe die Situation bei Harley-Davidson-Aktie nicht mehr gut aus.Man sollte momentan die Finger von der Harley-Davidson-Aktie weglassen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Harley-Davidson-Aktie: