Tradegate-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

39,70 Euro -0,79% (28.08.2017, 16:11)



NYSE Euronext Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

USD 47,44 -0,59% (28.08.2017, 16:19)



ISIN Harley-Davidson-Aktie:

US4128221086



WKN Harley-Davidson-Aktie:

871394



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie Deutschland:

HAR



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie NYSE Euronext:

HOG



Kurzprofil Harley-Davidson Inc.:



Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne.

New York (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson-Aktienanalyse von Analyst Rommel Dionisio von Aegis Capital:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt der Analyst Rommel Dionisio vom Investmenthaus Aegis Capital im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien von Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) zu halten.Angesichts der sich über die gesamte Branche erstreckenden trüben Einzelhandelstrends und der Notwendigkeit das Auslieferungsvolumen zu drosseln um die Lagerbestände der Händler zu vermindern, sollten Investoren zunächst an der Seitenlinie bleiben.Vor einer konstruktiveren Haltung sollte eine bessere Visibilität in Bezug auf ein Erholungspotenzial bestehen, so der Analyst Rommel Dionisio.In ihrer Harley-Davidson-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Aegis Capital die Coverage mit einem "hold"-Rating und einem Kursziel von 49,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:39,94 Euro -0,30% (28.08.2017, 15:31)