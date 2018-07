Xetra-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

36,11 Euro -1,77% (04.07.2018, 13:58)



Tradegate-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

36,10 Euro -0,47% (04.07.2018, 11:18)



NYSE Euronext-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

USD 42,28 +0,81% (03.07.2018, 19:03)



ISIN Harley-Davidson-Aktie:

US4128221086



WKN Harley-Davidson-Aktie:

871394



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie Deutschland:

HAR



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie NYSE Euronext:

HOG



Kurzprofil Harley-Davidson Inc.:



Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne. (04.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) auf die Watchlist zu setzen.Der Aktienprofi erinnere, dass die EU Harley-Davidson mit Einfuhrzöllen belegt habe. Deswegen wolle Harley-Davidson die Produktion, die ohnehin ins Ausland gehe, an andere Standorte verlagern. Gestern habe Donald Trump gesagt, dass er Euro-Konkurrenten von Harley-Davidson gerne in die USA hole, damit sie hier ihre Produktion hochfahren könnten. Harley-Davidson habe sich dazu nicht geäußert.Was den Chart betreffe, seien vielleicht viele Anleger der Meinung, dass das Schlimmste erst mal überstanden sei und dass das Tal durchschritten sein könnte. Das Chartbild sehe laut dem Aktienprofi also gar nicht so schlecht aus. Es sei abzuwarten, ob die Harley-Davidson-Aktie über die Marke von etwa 46 USD gehe. Sollte die Harley-Davidson-Aktie diese Marke überschreiten, könnte man eine Long-Position eingehen und darauf spekulieren, dass der Titel den Abwärtstrend breche.Ansonsten sollte man die Füße stillhalten und die Harley-Davidson-Aktie auf die Watchlist setzen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Harley-Davidson-Aktie: