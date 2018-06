Xetra-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

35,41 Euro -5,37% (26.06.2018, 09:06)



Tradegate-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

36,14 Euro +2,79% (26.06.2018, 11:06)



NYSE Euronext-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

USD 41,57 (25.06.2018)



ISIN Harley-Davidson-Aktie:

US4128221086



WKN Harley-Davidson-Aktie:

871394



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie Deutschland:

HAR



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie NYSE Euronext:

HOG



Kurzprofil Harley-Davidson Inc.:



Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne. (26.06.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson-Aktie: Rohstoffpreise und Strafzölle belasten spürbar - AktienanalyseDie Aktien des bekanntesten Motorradherstellers Harley-Davidson (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) fielen im gestrigen Handel um knapp 6 Prozent - Einfuhrzölle der EU auf die legendären Motorräder des US-Herstellers sind von 6 auf 31 Prozent gestiegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen VeröffentlichungWie am Montag bekannt geworden sei, reagiere Harley-Davidson auf die am Freitag in Kraft getretenen Strafzölle der EU besonders kundenfreundlich. Das Unternehmen möchte die Mehrkosten von gut 2.200 US-Dollar je Einheit nicht an seine Kunden weitergeben. Die daraus resultierende Belastung dürfte sich in diesem Jahr noch auf 30 bis 45 Mio. USD belaufen und aufs Jahr hochgerechnet sogar auf 90 bis 100 Mio. USD. Stattdessen solle die Produktion von Motorrädern für den europäischen Markt einfach aus den USA ins Ausland verlagert werden. Das erfordere aber einen zeitlichen Vorlauf.Die Aktie habe bereits am Freitag mit leichten Verlusten reagiert, sei am Montag aber weiter eingeknickt und habe am Ende des Tages einen Tagesverlust von knapp 6 Prozent hinterlassen. Damit nähre sich das Papier wieder mit großen Schritten ihren Jahrestiefs aus Anfang Mai bei 39,43 US-Dollar an. Damit würden Donald Trumps Strafzölle nun direkt auf US-Unternehmen auswirken, die direkte Verluste schreiben dürften und sich hierdurch auch der Absatzmarkt entsprechend verkleinern sollte, sofern kein großzügiges Entgegenkommen der Unternehmen geplant sei, wie beim Motorradhersteller Harley-Davidson. Weitere Abgaben in dem Papier seien jedoch zu erwarten und könnten für ein kurzfristiges Short-Investment herangezogen werden.Auch steigende Rohstoffpreise würden dem Unternehmen zu schaffen machen, der letzte Anstiegsversuch der Aktie über das Niveau von 46,00 US-Dollar sei rigoros abverkauft worden. Damit setze sich die übergeordnete Abwärtsbewegung seit Beginn dieses Jahres weiter fort und sollte zunächst in den Bereich der Jahrestiefs von 39,34 US-Dollar abwärts reichen. Gelinge an dieser Stelle keine nachhaltige Stabilisierung und ein anschließender Trendwechsel, müssten weitere Verluste auf die Jahrestiefs aus 2016 bei gut 36,36 US-Dollar einkalkuliert werden.Der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA, Europa und China drücke weiter auf die Stimmung der Börsianer. Ein Direktinvestment könne bei einem Rückfall auf die Jahrestiefs bei 39,34 US-Dollar bereits eine schöne Rendite einbringen - darunter natürlich entsprechend mehr! Ein Stop sollte sich hierbei aber noch oberhalb der Marke von 44,25 US-Dollar einfinden. (Analyse vom 26.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Harley-Davidson-Aktie: