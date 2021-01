XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

Mit einer Flotte von 234 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.200 Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 388 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,7 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (21.01.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd: Die Frachtpreisrally hat der Aktie des Container-Riesen kräftig eingeheizt - AktienanalyseDie Aktie von Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) habe derzeit einen Lauf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Anfang Oktober habe das Papier noch rund 45 Euro gekostet, heute müsse man knapp 108 Euro hinblättern. Warum? Ganz einfach: Die Transport-Nachfrage sei in den vergangenen Monaten regelrecht explodiert - "weil die Leute mehr Sachen kaufen, wenn sie nicht in Urlaub gehen oder ins Restaurant", so Reederei-Chef Rolf Habben Jansen gegenüber n-tv. Derzeit sei die Nachfrage nach Container-Kapazitäten bis zu dreimal so groß wie das Angebot, was Transporte teurer mache. "Dadurch gehen natürlich die Preise hoch." Der Konzern habe deshalb seit Oktober zweimal seine Jahresziele angehoben - und erwarte nun ein EBITDA zwischen 2,4 und 2,6 Mrd. Euro sowie ein EBIT in einer Bandbreite von 1,25 bis 1,35 Mrd. Euro. Im Sommer habe die Prognose noch bei 1,7 bis 2,2 bzw. 0,5 bis 1,0 Mrd. Euro gelegen.Auch 2021 dürfte für die Reederei ein gutes Jahr werden. Denn ein Nachlassen der rasanten Frachtpreisrally sei nicht in Sicht, da seien sich die Experten einig. (Ausgabe 02/2021)Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie: