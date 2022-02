Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

229,80 EUR -4,33% (03.02.2022, 12:41)



XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

230,00 EUR -3,44% (03.02.2022, 12:31)



ISIN Hapag-Lloyd-Aktie:

DE000HLAG475



WKN Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG47



Ticker-Symbol Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG



Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 257 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.900 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 129 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (03.02.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd: Extrem stark gelaufen - AktienanalyseDeutschlands größte Reederei Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) hat das vergangene Jahr mit einem dicken Plus abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei auf 9,4 Mrd. Euro in die Höhe geschossen, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Das sei mehr als siebenmal so viel wie im Vorjahr. Der Umsatz sei um fast drei Viertel auf 22,3 Mrd. Euro geklettert. Wesentlicher Treibstoff für die Gewinnexplosion seien die angesichts der gestörten Lieferketten enorm gestiegenen Preise für Transporte auf See gewesen. Hapag-Lloyd beziffere den Anstieg der durchschnittlichen Frachtrate mit fast 80 Prozent, während das Transportvolumen im Vergleich zum Vorjahr nur leicht angestiegen sei. Die endgültigen Zahlen sowie einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr wolle Hapag-Lloyd am 10. März vorlegen.An der Börse hätten die Eckdaten für wenig Bewegung gesorgt - sie seien so erwartet worden. Auch die meisten Analysten sähen derzeit keinen Grund, die Aktie zu kaufen. Im Gegenteil: Sie würden davon ausgehen, dass der von Corona verursachte Boom früher oder später nachlassen dürfte - und würden daher die - auch im Vergleich zur Konkurrenz - extrem stark gelaufene Aktie teils für massiv überbewertet halten. Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs etwa beziffere den fairen Wert auf 120 Euro. Das wäre ein Rückgang rund 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Das durchschnittliche Kursziel aller Experten liegt mit 200,02 Euro etwa 16 Prozent unter dem derzeitigen Stand des Aktienkurses, also in etwa auf Höhe der 200-Tage-Linie, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 04/2022)Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie: