Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 250 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.400 Mitarbeitenden an Standorten in 130 Ländern mit 394 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,8 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (28.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Die Aktie von Hapag-Lloyd gehöre zu den großen Überflieger-Aktien der vergangenen Monate. Erst vor wenigen Tagen habe das Papier bei 235,60 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Vor einem Jahr habe die Hapag-Lloyd-Aktie noch bei knapp 50 Euro notiert. Nun steige Hapag-Lloyd beim JadeWeserPort in Wilhelmshaven ein.Das Unternehmen werde sich mit 30 Prozent am Container Terminal Wilhelmshaven (CTW) und mit 50 Prozent am Rail Terminal Wilhelmshaven (RTW) beteiligen, habe Hapag-Lloyd am Dienstag in Hamburg mitgeteilt. Der Terminalbetreiber Eurogate halte weiter die verbleibenden Anteile. Zum Kaufpreis sei Schweigen vereinbart worden. Weil die Genehmigung der Kartellbehörde benötigt werde, werde der Abschluss in einigen Monaten erwartet.Der 2012 in Betrieb genommene Containerhafen an der Außenjade habe als Tiefwasserhafen eine gute Perspektive. Von der Auslastung her sei er aber bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD), Aufsichtsrat beim JadeWeserPort, habe den Einstieg der Hamburger Großreederei eine "gewaltige Chance" genannt. Damit eröffne sich die Perspektive, ab 2023 auf den Weg zu den angepeilten Umschlagsvolumina zu kommen.Hapag-Lloyd profitiere von stark gestiegenen Frachraten. Allerdings halte der Chef der weltweit fünftgrößten Container-Reederei Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, die derzeit aufgerufenen Preise für den Transport eines Containers für viel zu hoch. "Jetzt ist es eigentlich zu extrem", habe er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg gesagt. Zwar seien die Frachtraten während der jüngsten Schifffahrtskrise viel zu niedrig gewesen. So seien etwa für einen Container von Asien nach Südamerika zeitweise nur 50 bis 200 Dollar bezahlt worden. Dass jetzt aber gleich Tausende Dollar aufgerufen würden, sei zu viel.Die Aktie von Hapag-Lloyd habe sich in den letzten Wochen und Monaten im Rallymodus befunden. Zuletzt sei sie allerdings in eine Korrektur übergegangen. Auch am heutigen Dienstag verliere das Papier gut zwei Prozent auf 206,00 Euro. Würden die Frachtraten jedoch noch länger auf dem hohen Niveau bleiben, dürfte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung schon bald fortsetzen.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2021)