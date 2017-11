Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

Kurzprofil Hapag-Lloyd AG:



Mit einer Flotte von 175 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 955.000 TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 9.400 Mitarbeitern an 361 Standorten in 118 Ländern präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 1,6 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. 122 Liniendienste weltweit sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (22.11.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von Analyst Johan Eliason von Kepler Cheuvreux:Johan Eliason, Analyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einem Kapitalmarkttag weiterhin zum Kauf der Aktie der Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG).Die Veranstaltung der Hamburger Reederei habe ihn optimismus gestimmt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Management der Hapag-Lloyd AG habe sich erneut verhalten zuversichtlich gezeigt.Johan Eliason, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Hapag-Lloyd-Aktie mit einem Kursziel von 40 Euro bestätigt. (Analyse vom 22.11.2017)XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:32,935 EUR -0,95% (22.11.2017, 15:24)