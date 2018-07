XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

Kurzprofil Hapag-Lloyd AG:



Mit einer Flotte von 175 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 955.000 TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 9.400 Mitarbeitern an 361 Standorten in 118 Ländern präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 1,6 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. 122 Liniendienste weltweit sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (19.07.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktie: Eine wahre Achterbahnfahrt - AktienanalyseDie Container-Reederei Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) muss sich schon seit längerem mit dem Preiskampf in der Branche und einem herausfordernden Umfeld auseinandersetzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch obwohl sich Börsianer dessen bewusst seien, hätten sie auf die jüngste Gewinnwarnung mit Panikverkäufen reagiert: Zeitweise sei die Aktie um mehr als ein Fünftel abgestürzt. Dem Unternehmen zufolge könnte das operative Ergebnis (EBIT) in diesem Jahr schlimmstenfalls auf 200 Mio. Euro fallen. Das käme einer glatten Halbierung zu den 2017 erzielten 411 Mio. Euro gleich. Im günstigsten Fall könnte das EBIT aber auch auf 450 Mio. Euro steigen. Bislang sei die Reederei von einem "deutlichen" Anstieg ausgegangen. Höhere Treibstoffkosten und ein Anstieg der Charterraten aufgrund der starken Nachfrage nach Schiffen würden die operativen Kosten in die Höhe schnellen lassen. Dies sei laut Hapag-Lloyd nicht vorhersehbar gewesen. Die weite Spanne bei der Prognose habe das Unternehmen mit der Volatilität des Schifffahrtgeschäfts erklärt, das sich stark an der konjunkturellen Entwicklung orientiere.Angesichts der heftigen Gewinnwarnung habe die Kurserholung in den Folgetagen verwundert - zwischenzeitlich habe der Titel beinahe wieder so hoch gestanden wie vor der Gewinnwarnung. Allerdings gebe es auch dafür einen Grund: An der Börse seien Gerüchte über einen Zusammenschluss mit der französischen Container-Reederei CMA CGM herumgereicht worden. Doch die Entspannung habe nicht lange angehalten, denn das Dementi von Hapag-Lloyd habe nicht lange auf sich warten lassen. Schon seit längerem sei keine klare Richtung des Aktienkurses erkennbar. (Ausgabe 28/2018)