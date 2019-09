Die Experten hätten die Aktie erstmals im August 2016 bei Kursen von 4 Euro zum Kauf empfohlen und damals ein Verdopplungspotenzial des Kurses prognostiziert. In der Spitze seien die Anteilsscheine im Jahr 2018 auf über 11 Euro geklettert. Die Aktie habe deutlich korrigiert und scheine derzeit bei Kursen von 6 Euro einen Boden zu bilden. Aktueller Börsenwert: 66 Mio. Euro.



Erreicht HanseYachts eine EBITDA-Marge von 10%, wird sich die Aktie wieder verdoppeln (Zeitraum: 18 bis 14 Monate), so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 09.09.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze HanseYachts-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HanseYachts-Aktie:

5,85 EUR -1,68% (09.09.2019, 09:15)



ISIN HanseYachts-Aktie:

DE000A0KF6M8



WKN HanseYachts-Aktie:

A0KF6M



Ticker-Symbol HanseYachts-Aktie:

H9Y



Kurzprofil HanseYachts AG:



Die HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M, Ticker-Symbol: H9Y) ist ein weltweit führender deutscher Hersteller von Segelyachten und Motoryachten und betreibt unter dem Dachnamen "HanseGroup" die Segelyachtmarken Hanse, Dehler, Moody, Privilège, Varianta sowie die Motoryachtmarken Sealine und Fjord. Am Standort Greifswald werden in unmittelbarer Nähe zur Ostsee Premiumyachten - Made in Germany - hergestellt und in über 100 Länder exportiert. Mehr Informationen zu den Yachten der HanseGroup finden Sie auf den jeweiligen Markenseiten. (09.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - HanseYachts-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen die Aktie der HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M, Ticker-Symbol: H9Y) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Hersteller von Segel- und Motoryachten habe die eigenen Erwartungen für das Geschäftsjahr 2018/2019 per Ende Juni erreicht. Das signalisiere CEO Jens Gerhardt den Experten im Hintergrundgespräch. "Traditionell war unser Schlussquartal sehr stark. Wir haben erneut den Umsatz gesteigert und das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr signifikant verbessert." HanseYachts habe für das vergangene Wirtschaftsjahr ein positives Konzernergebnis in Aussicht gestellt.Ende März habe der Auftragsbestand bei rund 64 Mio. Euro gelegen - 10,6% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Nach neun Monaten habe das EBITDA bei 3,8 Mio. Euro gelegen. Unterm Strich sei das Ergebnis mit 1,7 Mio. Euro noch negativ gewesen. Für das Gesamtjahr würden die Experten ein EBITDA von ca. 10 Mio. Euro und ein Nettoergebnis von bis zu 2 Mio. Euro schätzen. Den Umsatz würden sie bei rund 150 Mio. Euro erwarten. Für das Jahr 2019/2020 zeige sich Gerhardt zuversichtlich den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortzusetzen. "Wir erwarten organisch weiteres Wachstum."Die Nachfrage nach Segelyachten und Motorboote sei unverändert positiv. "Die Nachfrage in den für uns wichtigsten Ländern ist gut. In USA brummt unser Geschäft. Auch in Deutschland sind sehr zufrieden." In vereinzelten Regionen spüre HanseYachts allerdings eine schwächere Nachfrage. Dafür liefere das Unternehmen inzwischen in Länder, die bisher noch auf der Liste gestanden hätten. Beispielsweise Jordanien und Algerien. "Unsere Weltkarte an Kunden ist sehr bunt geworden. Das gleicht die eine oder andere Schwäche ganz gut aus. Zudem steigen unsere Exporte weiter an, obwohl wir in Deutschland auch wachsen." Von einem konjunkturellen Abschwung spüre HanseYachts bisher nicht viel. "In den Gesprächen mit unseren Kunden sehen wir aber schon, dass die Boote etwas kleiner werden. Das könnte ein Anzeichen für eine gewisse Abschwächung sein."Zum Wachstum beitragen werde im neuen Geschäftsjahr auch die Übernahme des Luxus-Katamaran-Hersteller Privilège. Der Markt für Katamarane wachse stark. Aktuell horte die Gesellschaft 26 Mio. Euro im Auftragsbuch. Im Regelfall würden die Katamarane über einen Zeitraum von über 12 Monate gebaut. Für das neue Jahr werde der Zukauf mit 10 bis 12 Mio. Euro zum Umsatz beitragen. Gekauft habe Gerhardt den Katamaran-Hersteller für einen Betrag von 7.1 Mio. Euro vom Großaktionär Aurelius. Bekannt sei, dass Aurelius Privilège Marine SAS bereits im Mai 2017 gekauft habe, mit dem Ziel die Gesellschaft nach einer Sanierung an HanseYachts zu verkaufen.Für das Jahr 2019/2020 würden die Experten mit einem Umsatzwachstum auf über 160 Mio. Euro rechnen. Auf der Basis des bisherigen Portfolios ohne Privilège Marine werde HanseYachts auch weiterhin ein EBITDA von mindestens 10 Mio. Euro erzielen. Die Integration von Privilège werde im Jahr 1 allerdings Geld kosten. Gerhardt schätze diesen Aufwand auf einen niedrigen, einstelligen Millionenbetrag. "Mittelfristig rechnen wir mit deutlich positiven Ergebnisbeiträgen. Mit der Übernahme sind wir unserem Ziel einen Umsatz von 200 Mio. Euro einen großen Schritt nähergekommen", so der CEO. Die EBITDA-Marge solle sich mittelfristig auf 10 bis 12% belaufen. Damit werde HanseYachts das EBITDA und den Gewinn in den nächsten Jahren verdoppeln.Bei einem Umsatzvolumen von 200 Mio. Euro sei natürlich noch lange nicht Schluss. Privilège sei sicher nicht die letzte Übernahme gewesen. "Unser Markt bietet uns immer Chancen für weitere Akquisitionen. Vor allem wenn das Umfeld anspruchsvoller wird. Organisch kommen wir mit unseren bestehenden Kapazitäten allmählich an unsere Grenzen. Mit einer Akquisition kommen zusätzliche Kapazitäten hinzu. Wir sind weiter offen für Zukäufe und beobachten den Markt."