Kurzprofil HanseYachts AG:



Die HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M, Ticker-Symbol: H9Y) ist ein weltweit führender deutscher Hersteller von Segelyachten und Motoryachten und betreibt unter dem Dachnamen "HanseGroup" die Segelyachtmarken Hanse, Dehler, Moody, Privilège, Varianta sowie die Motoryachtmarken Sealine und Fjord. Am Standort Greifswald werden in unmittelbarer Nähe zur Ostsee Premiumyachten - Made in Germany - hergestellt und in über 100 Länder exportiert. Mehr Informationen zu den Yachten der HanseGroup finden Sie auf den jeweiligen Markenseiten. (02.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HanseYachts-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe und Winfried Becker, Aktienanalysten von FMR Research, raten die Aktie der HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M, Ticker-Symbol: H9Y) weiterhin zu kaufen.Am Freitag habe das Unternehmen ihren H1-Bericht veröffentlicht. Der Konzernumsatz habe 49,2 Mio. Euro nach 54,8 Mio. Euro im Vorjahr erreicht. In Q2 habe der Umsatz demnach bei 22,9 Mio. Euro (Vj: 29,8 Mio. Euro) gelegen. Die Gesamtleistung habe aufgrund von bestellten, aber noch nicht ausgelieferten Yachten in Höhe von 8,3 Mio. Euro und den aktivierten Eigenleistungen bei 59,0 Mio. Euro (Vj: 66,1 Mio. Euro) gelegen. Das Konzern-EBITDA sei nach H1 bei -3,5 Mio. Euro gewesen, während man im Vorjahr noch ein Plus von 1,3 Mio. Euro verzeichnet habe. Hauptgrund sei hierfür sowohl der niedrigere Umsatz als auch die Integration von Privilège auf Kostenseite gewesen.Hinsichtlich der Boat Shows hätten die Analysten bereits berichtet, dass Düsseldorf erfolgreich verlaufen sei. Die gerade beendete Miami Boat Show sei laut Herrn Gerhardt hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Jedoch sei dies noch kein konkreter Hinweis darauf, ob die Verkaufszahlen aus den USA zurückgehen würden.Für das Gesamtjahr habe das Unternehmen ihre Guidance weiter bestätigt. Der Umsatz solle weiterhin zumindest auf Niveau des Vorjahres liegen (18/19: 152,0 Mio. Euro) und das EBT sollte im positiven Bereich landen. Im Hinblick auf die saisonale Entwicklung müsste das Unternehmen im zweiten Halbjahr rund 100 Mio. Euro Umsatz erzielen. Im vergangenen Jahr habe der H2-Umsatz ebenfalls bei 100 Mio. Euro gelegen und die Analysten seien davon überzeugt, dass HanseYachts dies auch in diesem Jahr schaffen werde und würden somit ihre Schätzung von 154,1 Mio. Euro für 2019/2020e bestätigen. Hinsichtlich EBT würden sie ihre Schätzung von +0,5 Mio. Euro für dieses Jahr belassen, da ergebnisseitig das zweite. Halbjahr aufgrund der zeitlichen Auslieferungen deutlich positiver verlaufe.Letzte Woche sei die Aktien-Performance aufgrund der momentanen Markt-Korrektur negativ gewesen, was aber nicht auf fundamentale Gründe zurückzuführen sei. Die Analysten würden daher das aktuelle Kursniveau von HanseYachts bei Beruhigung der Märkte als günstigen Einstiegskurs sehen.