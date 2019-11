Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

166,40 EUR +0,54% (14.11.2019, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

166,00 EUR +0,36% (14.11.2019, 16:32)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (14.11.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück: Wie an der Schnur gezogen - AktienanalyseDer weltweit viertgrößte Rückversicherer Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) hat die Naturkatastrophen und die Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook im Sommer gut weggesteckt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank guter Geschäfte mit Kapitalanlagen und der Lebens-Rückversicherung habe das Unternehmen im dritten Quartal unter dem Strich fast 341 Mio. Euro verdient - doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Die Gewinnprognose für 2019 sei daher angehoben worden: Der Überschuss dürfte auf mehr als 1,25 Mrd. Euro klettern, habe Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz bei der Vorlage der Zwischenbilanz angekündigt. Bisher habe das Ziel - einschließlich eines Sondergewinns aus der Übernahme des Lebensversicherers Generali Leben - bei 1,2 Mrd. Euro gelegen.Während Börsianer die besseren Gewinnaussichten mit neuen Rekorden gefeiert hätten, hätten sich Analysten deutlich zugeknöpfter gezeigt. Das Quartalsergebnis sei zwar überraschend hoch, aber von geringer Qualität gewesen, so etwa Thorsten Wenzel von der DZ BANK. Rückenwind verleihe ein verbessertes Marktumfeld, Gegenwind verursachten dagegen niedrige Zinsen. Er sehe daher weiterhin keinen Grund, die Aktie zu besitzen oder gar zu kaufen.Ohnehin gebe es nach der 140-Prozent-Rally in den vergangenen fünf Jahren aktuell nur noch ein Haus, das der Hannover Rück-Aktie ein wenig mehr zutraue. Alle anderen würden das Papier inzwischen für (teils deutlich) überbewertet halten. Das allein sei zwar noch kein Grund zur Besorgnis. Klar sei aber auch: Mit den Kursen seien die Erwartungen gestiegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: