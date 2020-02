Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (10.02.2020/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Wie zu erwarten, habe der drittgrößte Rückversicherer der Welt das Geschäftsjahr 2019 mit sattem Wachstum abgeschlossen. Nach vorläufigen Zahlen sei das Bruttoprämienvolumen um 17,7% auf 22,6 Mrd. Euro und das Nettoergebnis sogar um 21,9% auf 1,28 Mrd. Euro gestiegen. Damit habe der Empfehlungsliste-Titel der Experten die ursprüngliche Prognose, die lediglich ein moderates Wachstum beider Kennzahlen vorgesehen habe, mal wieder pulverisiert. Verantwortlich dafür sei neben dem hohen Prämienanstieg auch die sehr gute Kapitalanlagerendite gewesen, die mit 3,5% deutlich über dem internen Zielwert gelegen habe.Dennoch staple der Vorstand auch für 2020 wieder tief. Obwohl die Erneuerungsrunde zum 1. Januar mit einer Prämiensteigerung um 14% erneut sehr erfreulich verlaufen sei, werde für das Gesamtjahr lediglich ein Volumenwachstum von 5% und sogar ein Gewinnrückgang auf 1,2 Mrd. Euro veranschlagt. Dabei bestünden sowohl bei der erwarteten Kapitalanlagerendite (2,7%) wie auch der Schaden-Kosten-Quote, die 2019 mit 98,2% die interne Zielmarke von 97% verfehlt habe, noch deutliche Reserven. Die Experten würden daher mit mindestens 1,4 Mrd. Euro Gewinn rechnen.Das macht die Hannover Rück-Aktie mit einem KGV um 15 zu einer guten Halteposition, zumal eine kräftige Dividendenerhöhung für 2019 in der Luft liegt, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 200,00 Euro. (Ausgabe 5 vom 08.02.2020)