Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

153,85 EUR +0,20% (05.05.2021, 08:41)



Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

152,25 EUR -1,90% (04.05.2021)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 22 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraftbewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong", A.M. Best A+ "Superior". (05.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Die Tochter der Talanx-Gruppe sei gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die Hannover Rück habe im ersten Quartal erneut die Prämieneinnahmen zweistellig steigern und zugleich den Nettokonzerngewinn leicht verbessern können. Am heutigen Mittwoch finde auch die virtuelle Hauptversammlung des Rückversicherers statt."Wir sind gut in das laufende Geschäftsjahr gestartet", so Jean-Jacques Henchoz, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. "Die Hannover Rück ist bestens positioniert, um von den anhaltenden Verbesserungen der Preise und Konditionen in unserem Markt zu profitieren." So habe das Unternehmen bei der jüngsten Verhandlungsrunde - wie schon im Januar - sowohl das Prämienvolumen als auch die Preise deutlich steigern können.Auf Konzernebene erwarte die Gesellschaft für 2021 unverändert einen Nettogewinn von 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro, eine Kapitalanlagerendite von rund 2,4 Prozent und ein währungskursbereinigtes Wachstum der Konzernbruttoprämie im oberen einstelligen Prozentbereich. Zudem stelle die Hannover Rück bei einer gleichbleibend komfortablen Kapitalisierungssituation (aktuelle Solvency bei 252 Prozent) und einem Konzernergebnis im Rahmen der Erwartungen eine Sonderdividende in Aussicht. Heute würden die Aktionäre über eine Basisdividende von 4,50 Euro abstimmen.