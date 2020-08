Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

137,40 EUR -2,21% (06.08.2020, 13:04)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (06.08.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Das Zahlenwerk für das zweite Quartal (Q2) 2020 lag ergebnisseitig deutlich unter den Erwartungen. Während die gebuchten Bruttoprämien die Erwartungen übertrafen, fielen die Ergebniszahlen stärker als erwartet, was u.a. an der deutlich gestiegenen Großschadenbelastung lag. Diese lag in H1 bei 737 (Vj.: 141) Mio. Euro und damit bereits sehr nahe am Nettogroßschadenbudget für das Gesamtjahr von 975 Mio. Euro. Dennoch hat Hannover Rück keine Anpassung am Gesamtjahresbudget vorgenommen. Im Rahmen der Quartalszahlen hat Hannover Rück keine Guidance für 2020 ausgegeben und dies mit der derzeitigen instabilen Marktsituation begründet. An der Dividendenpolitik (Ausschüttungsquote der Basisdividende zwischen 35% und 45%) hält der Rückversicherer jedoch fest. Wir senken teilweise unsere Prognose (EpS 2020e: 7,34 (alt: 10,24) Euro; DpS: 4,80 (alt: 5,60) Euro; EpS 2021e: unverändert 10,91 Euro; DpS: unverändert 5,70 Euro).Bei einem von uns erwarteten Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Hannover Rück-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 155,00 auf 145,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 06.08.2020)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:137,30 EUR -2,62% (06.08.2020, 12:52)