Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

165,70 EUR -0,06% (08.11.2019, 09:22)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

165,40 EUR 0,00% (08.11.2019, 09:38)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (08.11.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) von 130 auf 155 Euro.Hannover Rück präsentierte für Q3/2019 trotz erheblicher Großschadenbelastungen hervorragende Zahlen. Auch wenn mit weiteren Großschäden in Q4/2019 zu rechnen ist, zeigt sich der Vorstand der Hannover Rück zuversichtlich, die neuen Zielgrößen erreichen zu können. Wir teilen diese Auffassung und haben unsere Schätzungen für 2019/2020 erneut angehoben.Volker Sack, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Hannover Rück-Aktie mit einem von 130 auf 155 Euro angehobenen Kursziel 155 Euro. (Analyse vom 08.11.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Hannover Rück SE: Keine vorhanden.Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: