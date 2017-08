Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

103,75 EUR (10.08.2017)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 16,4 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (11.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF), erhöht aber sein Kursziel.Mit einem Nettoergebnis von 270 (Vj.: 217) Mio. Euro in Q2 sei die Analysten-Prognose von 261 Mio. Euro leicht übertroffen worden. Alles in allem sei die operative Entwicklung in Q2, die zum Teil durch Währungseffekte begünstigt gewesen sei, solide ausgefallen. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Demnach rechne das Unternehmen bei einem währungsbereinigten Bruttoprämienwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich mit einem Nettoergebnis von mehr als 1 Mrd. Euro. Die Erneuerungsrunden zum 01.06.2017 und 01.07.2017 seien weiterhin von sehr hohem Wettbewerbsdruck gekennzeichnet. Mit Blick auf die nächsten Quartale werde sich das Marktumfeld auf der Kapitalanlageseite wegen einer geringen Durchschnittsverzinsung weiter verschlechtern. Sollte Hannover Rück - wie in den letzten Jahren - von einer unterdurchschnittlichen Großschadenbelastung profitieren, lasse sich der Ergebnisdruck jedoch abfedern.Der Analyst habe seine Prognosen leicht erhöht (EPS 2017e: 8,93 (alt: 8,53) Euro; EPS 2018e: 8,83 (alt: 8,68) Euro). Das aktuelle Bewertungsniveau des Wertpapiers spiegle das herausfordernde Marktumfeld nicht adäquat wider.Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:102,923 EUR -1,04% (11.08.2017, 09:04)