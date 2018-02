Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

110,20 EUR +1,47% (08.02.2018, 13:51)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

110,20 EUR +0,82% (08.02.2018, 13:45)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (08.02.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Werner Schirmer, Investmentanalyst von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Hannover Rück habe am 07.02.2018 die Prognosen für das Geschäftsjahr 2017 aktualisiert. Es werde nun ein Anstieg der Bruttoprämien um 9% (zuvor "über 5%") und ein Nettogewinn von rund 950 Mio. EUR erwartet, nachdem im November 2017 noch 800 Mio. EUR avisiert worden seien. Sowohl die Gewinnschätzungen des Analysten als auch die Marktprognosen seien somit deutlich übertroffen worden (Konsens: 829 Mio. EUR; LBBWe: 804 Mio. EUR).Die Dividende solle weiterhin bei 5 EUR liegen (Konsens: 4,87 EUR; LBBWe: 5,00 EUR). Die Kapitalanlagerendite habe offenbar bei 3,8% gelegen, avisiert worden seien 3,0%. Mit Blick auf die Ergebnisqualität liege aus Sicht des Analysten hier der Wermutstropfen: Offenbar sei die Prognoseerhöhung vor allem durch die Investments induziert worden. Nach seiner Rechnung sei im vierten Quartal mit rund 650 Mio. EUR das höchste je vom Unternehmen berichtete Kapitalanlageergebnis (und somit ein rekordhohes Konzern-Nettoergebnis) erzielt worden.Die Januar-Verlängerungsrunde in der Schaden- & Unfallvertragsrückversicherung sei weitgehend überraschungsfrei verlaufen. Der Volumenzuwachs um 12,7% sei zwar geringer ausgefallen als bei Munich Re (19%), die Preissteigerung mit 1,4% jedoch höher (Munich Re: 0,8%). Der Management-Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 sei unverändert geblieben. Das Nettoergebnis des Konzerns solle über 1 Mrd. EUR erreichen und die Kapitalanlagerendite 2,7%.Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt seine "verkaufen"-Empfehlung und das Kursziel 100 EUR für die Hannover Rück-Aktie. (Analyse vom 07.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link