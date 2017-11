Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

108,20 EUR +0,09% (08.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

108,611 EUR +0,73% (08.11.2017, 21:35)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 16,4 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (08.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Die Hannover Rück SE habe heute den Neunmonatsbericht vorgelegt. Die Zahlen des dritten Quartals, die von vielen Marktteilnehmern aufgrund der Fülle großer Naturkatastrophen als sehr schwierig eingestuft worden seien, seien besser ausgefallen als erwartet. Dass es doch nicht ganz so schlimm kommen würde, sei ja schon der Tenor des letzten Updates der Analysten im Anschluss an den Investorentag der Gesellschaft gewesen.Insgesamt habe das Konzernergebnis des dritten Quartals nach Steuern und Minderheiten mit 14 Mio. Euro im positiven Bereich gehalten werden können. Der Markt habe ein Minus von nahezu 200 Mio. Euro für dieses Quartal erwartet. Auch das operative Ergebnis (EBIT) auf Konzernebene sei im dritten Quartal mit 7 Mio. Euro noch im positiven Bereich geblieben. Hier habe der Markt ein Minus von rund 263 Mio. Euro erwartet. Diese Zahlen seien als Erfolg zu werten, vor allem wenn man sich vor Augen führe, dass das Großschadenbudget nach neun Monaten um beträchtliche 271 Mio. Euro überschritten worden sei.Der Ausblick für den Nettogewinn des Gesamtjahres 2017 falle mit rund 800 Mio. Euro nach Meinung der Analysten vielleicht ein wenig verhalten aus. Sie hätten dennoch ihre Prognose für 2017 abgesenkt und würden nun einen Nettogewinn von rund 850 bis 900 Mio. Euro erwarten, nachdem sie die Range zuvor bei 950 Mio. Euro bis 1,05 Mrd. Euro gesehen hätten. Auf die künftigen Erneuerungsrunden im Schaden-Rück-Geschäft sollte sich die jüngste Serie an Großschäden positiv auswirken. Außerdem vermochte das Investmentergebnis des Konzerns mit einem Sprung in den ersten neun Monaten um 21% auf fast 1,4 Mrd. Euro zu überzeugen, so die Aktienanalysten von SRC Research.