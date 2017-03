Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von rund 17 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit ca. 2.500 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". Im Jahr 2016 begeht die Hannover Rück ihr 50-jähriges Bestehen. (21.03.2017/ac/a/d)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Sami Taipalus von der Berenberg Bank:Sami Taipalus, Analyst der Berenberg Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Das Leben-Geschäft biete den großen europäischen Rückversicherern eine Reihe interessanter Wachstumschancen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Hannover Rück SE könne davon besonders deutlich profitieren. Positiv hervorzuheben sei auch die starke Marktposition des Konzerns im Bereich Sach- und Unfallversicherung.Sami Taipalus, Analyst der Berenberg Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Hannover Rück-Aktie bestätigt und das Kursziel von 109 auf 111 Euro erhöht. (Analyse vom 21.03.2017)Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:108,15 EUR -0,73% (20.03.2017, 17:35)