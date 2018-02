Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

112,20 EUR +2,47% (09.02.2018, 15:15)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

112,00 EUR +2,71% (09.02.2018, 15:22)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 16,4 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (09.02.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) fest.Die aktualisierten Prognosen zum Zahlenwerk 2017 des Hannoveraner Konzerns dürften schon recht nah an das tatsächliche Zahlenwerk für den Geschäftsbericht 2017 heranreichen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Eine Verbesserung des Konzernergebnisses um gut 18% auf 950 Mio. Euro (vorher: 800 Mio. Euro) sehe er recht positiv. Hannover Rück scheine somit die Belastungen aus den jüngsten Naturkatastrophen im Branchenvergleich doch sehr gut weggesteckt zu haben. Auch der Kurs der Hannover Rück-Aktie habe im aktuellen, rückläufigen Börsenumfeld beträchtliche Stärke gezeigt. Der Ausblick für 2018 decke sich ergebnisseitig mit seinen bisherigen Schätzungen, so dass Sack zunächst das gesamte Zahlenwerk für eine mögliche Revision seiner Schätzungen abwarten wolle.Volker Sack, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Hannover Rück-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 110 Euro bekräftigt. (Analyse vom 09.02.2018)