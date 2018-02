Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

110,40 EUR +0,82% (09.02.2018, 09:45)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

110,40 EUR +1,47% (09.02.2018, 10:01)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 16,4 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (09.02.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Das Unternehmen habe am 7. Februar im Rahmen des jährlichen Updates zur ersten Erneuerungsrunde des Jahres vorläufige Zahlen für 2017 bekannt gegeben. Demnach habe das Nettoergebnis mit rund 950 (Vj.: 1.171) Mio. Euro deutlich über der am 08.11. gesenkten Unternehmenszielsetzung (rund 800 Mio. Euro) gelegen. Für Q4/2017 impliziere das ein Nettoergebnis von rund 400 (Vj.: 379) Mio. Euro. Die Kapitalanlagerendite für 2017 solle sich nun auf 3,8% belaufen. Die Dividende für 2017 solle sich, wie bereits am 08.11. geäußert, mit 5,00 Euro je Aktie auf dem Vorjahresniveau bewegen. Der Ausblick für 2018 (Nettoergebnis von mehr als 1 Mrd. Euro) sei bestätigt worden.In der Erneuerungsrunde zum 01.01.2018 habe die Hannover Rück Preissteigerungen von 1,4% y/y in der traditionellen Rückversicherung durchsetzen können. Das erneuerte Prämienvolumen sei währungsbereinigt um 12,7% y/y auf 5,25 Mrd. Euro gewachsen. Damit habe die Hannover Rück zwar stärkere Preissteigerungen als die Münchener Rück erreicht, jedoch sei das Angebot an Rückversicherungskapazitäten laut Unternehmensangaben noch weiter erhöht worden, sodass die Preisanstiege insgesamt nur moderat ausgefallen seien. Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2017 auf 7,90 (alt: 6,81) Euro erhöht (EPS 2018e: unverändert). Für 2019 prognostiziere er erstmals ein EPS von 9,60 Euro und ein DPS von 5,50 Euro.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Hannover Rück-Aktie. Das Kursziel sei von 110,00 auf 112,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 09.02.2018)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: