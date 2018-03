Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

110,10 EUR -4,18% (13.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

110,90 EUR -3,31% (13.03.2018, 18:35)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (13.03.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Werner Schirmer, Investmentanalyst von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Angesichts der am 7. Feb. 2018 veröffentlichten Eckdaten hätten die endgültigen Geschäftsjahreszahlen kaum überraschen können. Die Bruttoprämien hätten um 9% auf 17,8 Mrd. EUR zugelegt, das Kapitalanlageergebnis sei (u.a. dank hoher realisierter Kursgewinne auf Aktien) um 14% auf 1,8 Mrd. EUR geklettert. Das Nettoergebnis sei dennoch um 18% auf 959 Mio. EUR zurückgegangen. Insbesondere aufgrund des Altbestands an US-Mortalitätspolicen sei das Ergebnis der Lebensrückversicherung um ein Drittel auf 173 Mio. EUR eingebrochen.Das Nettoergebnis in der Schaden- & Unfall-Sparte sei trotz der Hurrikanschäden im dritten Quartal (750 Mio. EUR nach Rückversicherung und vor Steuern) nur um 12% auf 837 Mio. EUR gesunken, da Reserven für Altschäden in Höhe von 1,1 Mrd. EUR aufgelöst worden seien (2016: 804 Mio. EUR). Die aufsichtsrechtliche Kapitalausstattung (Solvency-II-Quote) sei von 230% auf 260% gestiegen, wobei sie ohne die nun vollzogene Anerkennung des internen Risikomodells für operationale Risiken wohl weitgehend konstant geblieben wäre.Der Management-Ausblick auf das Jahr 2018 sei nahezu unverändert geblieben: Die Bruttoprämien sollten (bei konstanten Wechselkursen) im einstelligen Prozentbereich zulegen, die Kapitalanlagerendite solle bei 2,7% liegen und das Nettoergebnis über 1 Mrd. EUR erreichen. Die Ergebniserwartungen für die Leben-Sparte seien etwas zurückgenommen worden.Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt seine Verkaufsempfehlung und das Kursziel 100,00 EUR für die Hannover Rück-Aktie. (Analyse vom 13.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link