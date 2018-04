Hinter der harten Gangart der USA stecke jedenfalls mehr als eine Laune ihres exzentrischen Präsidenten. Denn das US-Handelsbilanzdefizit befinde sich auf dem höchsten Stand seit der Finanzkrise und das liege zu einem Gutteil an China. 2017 habe das Reich der Mitte Waren im Wert von über 500 Mrd. USD nach Amerika exportiert - rund vier Mal so viel, wie in die andere Richtung geflossen sei. "Damit "verdanken" die USA die Hälfte ihres Handelsbilanzdefizits allein China", halte Nemeth fest. Auch im zukunftsträchtigen Hightech-Bereich seien die Zahlen für Amerika alarmierend. In den vergangenen Jahren sei das Handelsbilanzdefizit mit China in diesem Segment beträchtlich gewachsen und habe 2017 etwa 135 Mrd. USD betragen. "Dazu muss man schon sagen, dass sich China bislang über Markenrechte und geistiges Eigentum hinwegsetzt. Zudem ist der chinesische Markt für westliche Unternehmen immer noch wenig zugänglich. Diese Faktoren spielen der Volksrepublik in die Karten", argumentiere der Experte. Einen weiteren Handelsnachteil für die USA sehe Nemeth darin, dass die Zolltarife in den USA generell klar niedriger als in China, aber auch als jene in der EU, seien.



Die neu angekündigten Zölle würden in erster Linie Maschinen und Elektrogeräte betreffen, die von den USA aus China importiert würden. Das Reich der Mitte habe jedoch eine Antwort parat und seinerseits mit Strafzöllen auf 196 US-Produkte mit einem Warenwert von rund 50 Mrd. USD gedroht. "Darunter sind wichtige Kategorien wie Autos, Sojabohnen oder chemische Produkte. China ist offenbar gewillt, auch da Strafzölle zu erheben, wo es den USA weh tut", so Nemeth. Auf den neuerlichen Vorstoß Trumps vergangene Woche habe Peking mit scharfer Kritik reagiert und in den Raum gestellt, unter Umständen ebenfalls weitere Gegenmaßnahmen durchzuführen. "Auch wenn sich die Situation zuletzt zugespitzt hat, bleibt noch genügend Zeit für Verhandlungen, zumal die Strafzölle wohl frühestens im Juni in Kraft treten werden", so Nemeth.



An den Aktienmärkten sei der hin und her wogende Handelsstreit zwischen den USA und China jedenfalls nicht spurlos vorübergegangen. Die Verunsicherung habe eine volatile Kursentwicklung zur Folge. Die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung habe die wichtigsten Börsenindices nach Ostern zwar zulegen lassen, vergangenen Freitag habe Trump mit seiner neuen 100 Mrd. schweren Zoll-Drohung den Märkten aber einen weiteren Dämpfer verpasst. Die europäischen Märkte hätten sich besser als die US-Börsen gehalten. "Auch wenn es in nächster Zeit wohl ein Auf und Ab an den Börsen geben wird, erachten wir es als nicht zielführend, den Aktien den Rücken zu kehren. Dafür sind die Fundamentaldaten zu solide. Ohne offenen Ausbruch eines Handelskriegs wird die Weltwirtschaft ihr robustes Wachstum fortsetzen", sei Nemeth überzeugt.





Salzburg (www.aktiencheck.de) - Mit der Androhung von Importzöllen hält US-Präsident Donald Trump die Welt seit geraumer Zeit in Atem, so Christian Nemeth, Chief Investment Officer und Vorstandsmitglied der Zürcher Kantonalbank Österreich AG.Doch während er teilweise mit sich reden gelassen habe und die EU-Staaten aber auch Länder wie Mexiko, Kanada, Brasilien oder Südkorea zumindest vorläufig von den Maßnahmen ausgenommen seien, scheinen Trump die Importe aus China ein ganz besonderer Dorn im Auge zu sein. Ende März habe die US-Regierung zunächst angekündigt, eine Vielzahl von chinesischen Produkten im Ausmaß von bis zu 60 Mrd.USD Handelsvolumen mit einem Strafzoll von 25% zu belegen. Vergangene Woche habe Trump mitgeteilt, dass er die Erhebung weiterer Zölle gegen chinesische Produkte im Wert von etwa 100 Mrd. USD prüfen lasse, was einer Verdreifachung der ursprünglich angedachten Maßnahmen entsprechen würde. "Dieses erneute Vorpreschen Trumps nach einer kurzen Phase der Entspannung lässt einen Handelskrieg näher rücken", kommentiere Nemeth.