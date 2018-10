Kurz- und mittelfristig sei ferner auch eine Belastung des chinesischen Wirtschaftswachstums durch den Handelskrieg mit den USA realistisch. Hintergrund: Seit dem 24. September würden die USA auf rund die Hälfte aller Wareneinfuhren aus China Sonderzölle erheben. Hierbei handle es sich aktuell um ein Warenvolumen in Höhe von 250 Milliarden USD, welches zunächst einem Zoll von zehn Prozent unterliege. Dieser steige im kommenden Jahr, sofern Washington und Peking den Handelskrieg nicht vorher beilegen oder eine andere Einigung finden würden, voraussichtlich auf 25 Prozent an. Unternehmen, die in China für den US-Markt produzieren würden, seien daher mit deutlich steigenden Importpreisen konfrontiert, welche einen negativen Einfluss auf die Profitabilität hätten - sofern nicht deutliche Preiserhöhungen durchgesetzt würden.



US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping würden planen, sich am Rande des G20-Gipfels Ende November dieses Jahres in Argentinien zu treffen und über die Handelsstreitigkeiten zu sprechen. Aufgrund der zuletzt tendenziell enttäuschenden chinesischen Wirtschaftsdaten steige der Druck auf Peking mit den USA eine Lösung zu finden. Eine Beilegung des Handelsstreits bzw. chinesische Zugeständnisse an die USA und damit ein möglicher Verzicht auf weitere Zölle dürften von Investoren und Aktienmärkten sehr positiv aufgenommen werden und zu entsprechender Kurserholung an vielen, vor allem von China abhängigen Börsenplätzen führen. Ob es aber noch im Jahresverlauf zu einer Lösung im Handelsstreit komme, sei nicht seriös prognostizierbar.



Anleger sollten auch ein Szenario berücksichtigen, in dem es zu keiner Einigung komme sowie die Möglichkeit bestehe, dass die US-Regierung das gesamte Einfuhrvolumen der USA aus China mit Sonderzöllen belege. In diesem Fall würden weitere chinesische Waren im Wert von rund 267 Milliarden USD mit Sonderzöllen von 25 Prozent belegt. Sollten die USA wirklich diese dritte Phase einleiten, könnte die chinesische Regierung aber auch weitere Gegenmaßnahmen erlassen. So habe China bisher mit Zöllen auf US-Produkte im Umfang von 60 Milliarden USD reagiert. Lokale Marktbeobachter würden es für wahrscheinlich halten, dass im Falle einer weiteren Zuspitzung auch US-Unternehmen, die in China aktiv seien und für die das Land ein wichtiger Teil ihrer Wachstumsstory sei, in den Fokus geraten würden.



Es bestehe also auch das Risiko, dass der Handelskrieg zu einem weiter gefassten Wirtschaftskrieg werde und US-Geschäfte in China direkt belangt werden könnten. Eine erneute Eskalation dürfte die Börsen weiter belasten. Der chinesische CSI 300-Index und der Hang Seng-Index in Hongkong hätten von ihrem Höchststand bereits mehr als 25 Prozent verloren. Insofern erscheine hier bereits ein Teil der durch den Zollkonflikt bedingten erwarteten Wachstumsabschwächung eingepreist.



Der Welthandel dürfte generell unter verschärften Zollerhebungen leiden. Schätzungen würden bisher von bis zu einem Prozent Wachstumsabschwächung in China durch die US-Zollpolitik ausgehen. China arbeite aber seit Jahren daran, die Binnenkonjunktur (Konsum, Service) zu stärken und den Exportanteil zu verringern, damit das Land weniger abhängig vom Ausland sei. Darüber hinaus habe die chinesische Regierung auch bereits begonnen monetär zu stimulieren. Unter anderem habe die Chinesische Notenbank zuletzt am 8. Oktober die Mindestreserve-Anforderungen für Banken - also das Level an Bargeld, welches Banken als Reserve halten müssten - erneut gesenkt und damit Liquidität im dreistelligen Milliarden-Bereich an USD zur Verfügung gestellt.



Weitere Stimulierungsmaßnahmen würden folgen: So sei vergangenes Wochenende bekannt gegeben worden, dass die Einkommensteuer ab 1. Januar 2019 gesenkt werde. Auch im Immobilien-Bereich werde gelockert, Preisobergrenzen für Immobilien könnten bald in mehreren Städten aufgehoben werden. Allerdings würden solche Maßnahmen immer erst mit Zeitverzug wirken - und könnten daher erst im Laufe des Jahres 2019 eine positive Wirkung auf die Entwicklung des volkswirtschaftlichen Wachstums haben. China habe insgesamt viele Möglichkeiten zu stimulieren und sollte daher letztendlich nicht der Verlierer des Handelskriegs sein. Exportnationen wie Deutschland dürften vom chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt deutlich stärker betroffen sein. China selbst dürfte heute nicht stärker von der weltweiten Exportkonjunktur abhängig sein als die USA oder Japan.



Mit Blick auf die Anlageperspektiven in China bzw. in der Region Asien Pazifik sei die Unsicherheit kurzfristig hoch. Die von DJE verwalteten Asienfonds würden daher aktuell über eine höhere Kassenposition verfügen und seien vor allem in defensiven Sektoren übergewichtet. Im Falle einer Einigung oder einer Beilegung des Zollstreits könnten die Kassenbestände allerdings schnell in strukturell gut positionierte Werte aus zyklischen Sektoren, deren Kurse unter dem Handelsstreit massiv gelitten hätten, umgeschichtet werden. Im Falle einer Verschärfung der Zollstreitigkeiten sollte die defensive Positionierung zu einem relativ besseren Abschneiden führen. Durch die Stimulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung könnte aber auch im Laufe des kommenden Jahres wieder eine Wachstumsphase beginnen. Fazit für längerfristig orientierte Anleger: Erneute zollbedingte Kursrückgänge könnten sich daher als gute Einstieg- oder Zukaufgelegenheit erweisen. (24.10.2018/ac/a/m)





Pullach (www.aktiencheck.de) - Von Autos über Nahrung bis zu High-Tech: China bietet für zahlreiche Produkte einen der dynamischsten Märkte weltweit, so Stefan Breintner, stellvertretender Leiter des Bereichs Research & Portfoliomanagement bei der DJE Kapital AG.Aufgrund des jüngsten Handelsstreits mit den USA müsse aber genauer hingesehen werden, um frühzeitig Risiken und zugleich neue Chancen zu erkennen. Mitglieder des Researchteams der DJE Kapital AG würden regelmäßig die Anlageregion China besuchen, um sich vor Ort ein besseres Bild über die aktuelle Entwicklung zu machen. 2018 hätten die Experten neben zahlreichen Unternehmen unterschiedlicher Branchen auch verschiedene Industrie- und Branchenexperten sowie einige Regierungsberater getroffen. In den kommenden Wochen würden Mitglieder des DJE-Researchteams zudem in die USA reisen, um sich auch dort ein Bild über die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung sowie über mögliche Auswirkungen (auf US-Seite) des Handelsstreits zu machen. Sowohl an der West- als auch der Ostküste würden zahlreiche Unternehmen besucht.Vorab aber ein kurzer Rückblick nach Asien: Bei einer Reise nach Shanghai und Umgebung im Frühjahr 2018 seien vor allem die Themen "Luftverschmutzung" und "Food Safety" viel diskutiert und im Zentrum des Interesses gewesen. Die möglichen Auswirkungen eines Handelskrieges mit den USA hätten an nachgeordneter Stelle gestanden. Gut ein halbes Jahr später habe sich die Situation stark verändert. Dominierendes Thema bei Unternehmensbesuchen und Konferenzen im September sei der Handelskrieg mit den USA und dessen weitere Auswirkungen gewesen.Die Zolldiskussion lasse die Unsicherheit bei Unternehmen und Verbrauchern ansteigen - mit daraus resultierender Investitionszurückhaltung und abnehmendem Konsumentenvertrauen. Umweltschutz und Kampf gegen die Luftverschmutzung stünden unabhängig davon nach wie vor im Fokus. Allerdings würden hier die auch im Rahmen des "Supply-Side-Reformprojekts" erfolgten Kapazitätsschließungen in der Industrie ihre Wirkung zeigen: Bilder eines blauen Himmels in Beijing seien in den vergangenen Monaten ein sehr beliebter Post in den chinesischen sozialen Netzwerken gewesen.