Paris (www.aktiencheck.de) - Kaum ein renommiertes Wirtschaftsinstitut hat im Laufe des Jahres nicht seine globale Wachstumsprognose für 2019 nach unten korrigiert, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Vor allem die Gefahr eines möglicherweise ungeordneten Brexits, zunehmende geopolitische Risiken und wachsende protektionistische Maßnahmen würden die Experten weniger zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen. Die größte Gefahr gehe dabei derzeit wohl vom Handelsstreit zwischen den USA und China aus. Zwar hätten die beiden Streithähne jüngst noch etwas ruhigere Töne angeschlagen, doch damit sei es nun erst einmal wieder vorbei. Nachdem die USA China beschuldigt hätten, bereits gemachte Aussagen wieder zurückgenommen zu haben, drohe US-Präsident Donald Trump damit, die Importzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar von 10 auf 25 Prozent zu erhöhen und im zweiten Schritt auf alle Importe aus dem Reich der Mitte Zölle erheben zu wollen.Für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft wäre eine Eskalation des Handelsstreit natürlich wenig förderlich. Man müsse kein Hellseher sein, um vorherzusehen, dass dann auch die Nachfrage nach Industriemetallen schrumpfen dürfte. Zwar hätten sich Kupfer, Nickel, Zink und weitere Rohstoffe trotz der an Fahrt verlierenden Konjunktur seit Jahresbeginn ganz gut geschlagen, doch sollte nun die nächste Stufe im Handelsstreit gezündet werden, dürften auch die Metallpreise verstärkt unter Druck geraten. (Ausgabe vom 10.05.2019) (13.05.2019/ac/a/m)