Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Das Dauerthema Handelskonflikt geht in eine neue Runde: Zum Wochenstart kündigte US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle auf chinesische Importwaren im Wert von 200 Milliarden Dollar an - zusätzlich zu den bereits auferlegten Zöllen auf Waren in Höhe von 50 Milliarden Dollar, so die Börse Stuttgart.



Diese Drohung habe er schon am Tag darauf wahr gemacht. Ab kommendem Montag, den 24. September, würden die neuen Sonderzölle in Höhe von zehn Prozent gelten. Trump habe außerdem angekündigt, dass sie ab Januar 2019 auf 25 Prozent klettern würden, sollte sich auf absehbare Zeit keine Lösung im Konflikt abzeichnen. Anfangs habe er diesen Satz von 25 Prozent direkt anlegen wollen - mit der Abschwächung auf zehn Prozent reagiere Trump auf breite Kritik aus seiner Partei, der Industrie und ländlichen Regionen. Diese würden China als wichtigen Abnehmer und Zulieferer verlieren. China habe bereits Gegenmaßnahmen angekündigt: Ebenfalls ab 24. September wolle die chinesische Regierung zusätzliche Abgaben auf US-Einfuhren im Volumen von 60 Milliarden Dollar erheben. Das könnte den Konflikt noch weiter verschärfen, denn auf eine solche Vergeltungsmaßnahme habe Trump bereits eine weitere Zoll-Runde - eine "Phase drei" - auf chinesische Waren im Wert von fast 300 Milliarden Dollar angekündigt. Von einer Annäherung der beiden Länder sei derzeit noch nichts zu spüren. Offiziell halte der US-Präsident den Kanal für Handelsgespräche mit Peking jedoch weiterhin offen.



Angesichts der Handelsspannungen scheine das Vertrauen der Anleger in die Dauerhaftigkeit der wirtschaftlichen Expansion der USA zu schwinden, da die Renditekurve zu einer Abflachung neige. Dennoch seien die Kurse im Wochenverlauf leicht unter Druck geraten, da die neuesten, positiv ausgefallenden Wirtschaftsdaten der USA den Renditen zusätzlich Auftrieb gegeben hätten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sei am Mittwoch erstmals auf 3,09 Prozent geklettert - der höchste Wert seit Mai. Hintergrund sei auch die voraussichtliche Zinserhöhung durch die Notenbank FED in der kommenden Woche. (21.09.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.