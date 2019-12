Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit der grundsätzlichen Einigung auf einen "Phase-1-Deal" haben Amerikaner und Chinesen das lange erhoffte Signal zur Entspannung im Handelskonflikt gesendet, berichten die Analysten der Helaba.



Zwar sei das Abkommen noch nicht unter Dach und Fach - die Unterzeichnung werde wohl im Januar stattfinden - und viele der Bestimmungen seien eher vage. Aber immerhin sei die eigentlich für Mitte Dezember geplante neue Eskalationsstufe im Handelsstreit ausgefallen. Vor allem US-Unternehmen könnten sich zudem über die Zustimmung des Repräsentantenhauses zum Nordamerikanischen Freihandelsabkommen "USMCA" freuen. Insgesamt verbessere sich die Stimmung, die Unsicherheit nehme ab. Aber an den effektiven Rahmenbedingungen ändere sich kurzfristig herzlich wenig. Die US-Seite habe nur eine leichte Rücknahme der Strafzölle zugesagt: Der zukünftige Durchschnittszoll auf chinesische Waren werde mit knapp 20% noch immer höher sein als im Sommer dieses Jahres. Die Zusage Chinas, pro Jahr zusätzliche Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 100 Mrd. Dollar aus den USA zu importieren, dürfte in erster Linie zulasten von Anbietern in Drittländern gehen. (20.12.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.