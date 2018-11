Ob es bei dem Treffen zu einem Durchbruch bei den Handelsstreitigkeiten kommen werde, sei aber mehr als fraglich. Die letzten Signale von beiden Seiten würden eher nicht darauf hindeuten. Die Chinesen dürften aller Wahrscheinlichkeit nach für die Amerikaner nicht genügend nachgeben, sodass die Erhöhung von Zollsätzen und neue Zölle zu erwarten seien. Allem Anschein nach hätten die USA mit China eine strategische Schwächung im Sinn und seien nicht an einer schnellen Beilegung des Handelskonfliktes interessiert. Entsprechend könnte der Jahresauftakt 2019 von neuen Zöllen begleitet sein.



Noch handle es sich in erster Linie um einen bilateralen Konflikt zwischen den USA und China, sodass sich die Auswirkungen für die Weltwirtschaft in Grenzen halten würden und es bislang an den Finanzmärkten nur in einzelnen Marktsegmenten Reaktionen darauf gegeben habe. Sollte sich dieser Konflikt jedoch zu einem regelrechten Handelskrieg alle gegen alle entwickeln, dürften die sich daraus ergebenden konjunkturellen Implikationen beachtlich sein. Das sei jedoch nur eine Seite der Medaille. Die andere sei die Performance der Finanzmärkte.



Nach einer Analyse aus dem neuen halbjährlichen Finanzstabilitätsbericht der EZB könnte ein solcher weltweiter Handelskrieg zu einem erheblichen Anstieg der Risikoprämien an den Finanzmärkten und stark fallenden Aktien- und Vermögenspreisen führen. Das gelte nicht zuletzt auch für die Eurozone. In der Währungsunion würden die Aktienkurse nach der Schätzung der EZB um 15% fallen und sich die Spreads für Unternehmensanleihen im ersten Jahr um 150 Bp ausweiten. In den USA wären die Konsequenzen nach Meinung der Notenbanker nicht ganz so gravierend. Hier würden die Aktienkurse um 10% sinken und sich die Spreads für Unternehmensanleihen im ersten Jahr um 100 Bp erhöhen.



Bei einem weltweiten Handelskrieg gebe es direkte und indirekte Effekte. Zu den direkten Effekten würden höhere Kosten für Unternehmen, niedrigere Unternehmensgewinne und steigende Finanzierungskosten für Firmen gehören. Größere Unsicherheit, eine sich verschlechternde Stimmung und sinkendes Vertrauen internationaler Investoren seien den indirekten Effekten zuzuordnen.



Nicht nur mehr Protektionismus in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China stünden zur Disposition. Auch zwischen den USA und der EU werde erneut über höhere Zölle auf europäische Autoimporte diskutiert - möglicherweise könnten diese sogar kurzfristig angekündigt werden. Die Gefahr eines global angelegten Handelskrieges sei durchaus real. Das sollte sich die US-Regierung allerdings gut überlegen. An Turbulenzen an den Finanzmärkten dürfte die Trump-Administration kein Interesse haben.







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Handelsstreitigkeiten schwelen derzeit vor sich hin, so Sintje Boie von der HSH Nordbank AG.Sie könnten aber schnell wieder ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Denn US-Präsident Donald Trump habe damit gedroht, die bisherigen Zölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Mrd. US-Dollar von 10% auf 25% zum Jahresanfang 2019 zu erhöhen und zusätzliche Importe mit Zöllen zu belegen. Das dürfe als Drohgebärde an die Chinesen gewertet werden, weiterreichende Zugeständnisse - insbesondere auf dem Feld der Aneignung fremder Technologien - zu machen.Am Freitag und Samstag würden sich die Staats- und Regierungschefs der G20-Länder in Argentinien treffen. Bei der Zusammenkunft solle es auch ein Spitzentreffen zwischen Trump und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping geben, bei dem die Handelsgespräche auf höchster Ebene wieder aufgenommen werden sollten. Zeitweise habe zwischen den beiden Ländern Funkstille geherrscht.