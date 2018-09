Obwohl die USA bislang weitgehend resistent gegen die vergifteten Handelsbeziehungen seien, bleibe der Handel 2018 die große Unbekannte für die Märkte. Einerseits deute die lediglich gedämpfte Marktreaktion auf die Ankündigung, Waren aus China in Höhe von 200 Milliarden Dollar zusätzlich zu verzollen, darauf hin, dass die Märkte dies bereits eingepreist hätten. Andererseits sei es wahrscheinlich, dass in den kommenden Monaten weitere Zollerhöhungen folgen würden. "Der Handelskrieg wird daher die Risikobereitschaft der Investoren weiter einschränken. Sie bevorzugen US-Aktien gegenüber Regionen, deren Märkte sensibler auf den Streit reagieren", erläutere der Nordea-Experte.



Der US-Dollar dürfte weiter steigen, da Kapital aus diesen Regionen mit hohem Beta in die USA fließe. Seiner Einschätzung nach steige zudem die Nachfrage nach defensiven Anlageklassen wie Investmentgrade-Anleihen. Da ein Handelskrieg kurzfristig inflationär, aber mittel- bis langfristig deflationär sei, erwarte Bahrke eine weitere Abflachung der US-Zinskurve. Dies sollte die US-Notenbank und die Märkte in Alarmbereitschaft versetzen, da sich die Wahrscheinlichkeit einer inversen Zinskurve erhöhe.



Abgesehen von den Handelsnachrichten sei der Risikoappetit zuletzt durch die gute Anlegerstimmung angeheizt worden. Der ISM-Index, der die Industrieproduktion in den USA messe, habe im August sein 14-Jahres-Hoch erreicht. Das US-Verbrauchervertrauen sei aktuell das zweithöchste seit 2004. "In den Schwellenländern sieht die Lage jedoch nicht so rosig aus", sage Witold Bahrke. "Unser Lieblingsindikator, das chinesische Geldwachstum, deutet auf eine weitere Wachstumsverlangsamung hin, die sich nach außen auswirkt, insbesondere auf Europa."



Aus makroökonomischer Sicht seien noch zwei Dinge bemerkenswert: Erstens könne sich laut Bahrke die gute Stimmung in den USA vorübergehend auf die Emerging Markets positiv auswirken, da sie den geldpolitischen Straffungsdruck in den USA abschwäche. Andererseits seien die schwachen US-Inflationsdaten kein Allheilmittel für angeschlagene Schwellenländerwerte. Darüber hinaus deuteten die Konjunkturindikatoren nach wie vor auf die Stärke der Vereinigten Staaten, ein schwaches China und auf ein Europa, das sich jenseits von Gut und Böse befinde.



"Anleger, die keine kurzfristigen Wetten eingehen möchten, sollten Industrieländer weiterhin übergewichten. Zudem können sie Abwärtsrisiken verringern, indem sie auf liquide Alternativen zurückgreifen, die eine geringe Korrelation zum Gesamtmarkt haben. Dies ist angesichts steigender Makrorisiken angebracht", so der Experte. (24.09.2018/ac/a/m)







Stockholm (www.aktiencheck.de) - Der Handelskrieg geht in die nächste Runde, so die Experten von Nordea Asset Management.US-Präsident Donald Trump habe jüngst angekündigt, zehnprozentige Zuschläge auf Waren aus China in einem Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu erheben. Der makroökonomische Hintergrund dieser Entscheidung: "Das Handelsdefizit der USA gegenüber China, das im Juli einen neuen Höchststand erreichte, liefert Trump Gründe dafür, seinen handelspolitischen Kurs fortzusetzen", sage Witold Bahrke, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management. Rund die Hälfte aller chinesischen Waren, die in die USA geliefert würden, sei nun mit Strafzöllen belegt. Sollte sich Peking für Vergeltungsmaßnahmen entscheiden, drohe der US-Präsident alle Importe aus China zu besteuern.Zugleich seien die gute Stimmung der US-Industrie und die US-Aktienrally eindrucksvolle Belege dafür, wie immun die Wirtschaft und die Märkte in den USA gegenüber dem Handelskonflikt seien. "Solange Trumps Popularität unter den republikanischen Wählern stark bleibt, erwarten wir, dass der Handelskonflikt weiter schwelen wird", so Bahrke.