Wien (www.aktiencheck.de) - Nach der fulminanten Erholung vom Vortag ist es am Donnerstag an der Wall Street nochmals aufwärts gegangen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Kurstreiber sei die Hoffnung gewesen, dass ein Handelskrieg zwischen China und den USA doch noch abgewendet werden könne. Das sei allerdings gewesen bevor Präsident Trump nach US-Börsenschluss die Sache erneut zu eskalieren begonnen habe. Dabei habe Trump auf "unfaire Vergeltungsmaßnahmen Chinas" verwiesen und seinen Handelsbeauftragten Lighthizer beauftragt, zusätzliche Strafzölle in Höhe von USD 100 Mrd. auf Importe aus China zu prüfen. Während Asiens Börsen großteils gedämpft reagiert hätten, habe die neuerliche Eskalation sowohl die US- als auch die europäischen Futures deutlich ins Minus geschickt.



Die Ölpreise hätten sich nach einem wechselhaften Verlauf leicht fester präsentiert. Gold sei im gestrigen Handel allerdings wenig gefragt gewesen, weswegen der Preis für das Edelmetall leicht nachgegeben habe. Aufgrund des im Fokus stehenden Handelskonflikts gehen würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG von einem klar negativen Handelsbeginn an den europäischen Börsen ausgehen. (06.04.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.