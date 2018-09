London (www.aktiencheck.de) - Mit den jetzt verabschiedeten 10 Prozent Strafzöllen auf chinesische Importwaren hat die US-Regierung noch nicht ihr ganzes Pulver verschossen, so Mark Dowding, Co-Leiter für entwickelte Märkte bei BlueBay Asset Management.



Zum Jahresende sollten sie auf 25 Prozent steigen und damit sei wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Dowding gehe davon aus, dass es zu weiteren Maßnahmen auf Importe in Höhe von 267 Milliarden US-Dollar kommen könne. Klares Ziel der US-Regierung scheine zu sein, die hegemonialen Ansprüche Chinas zu beschränken. Tatsächlich sei davon auszugehen, dass die Wirkungen der Strafzölle eher China als die US-Wirtschaft selber treffen würden. Das US-Wachstum sollte sich durch die Strafzölle nur um 0,1 Prozent verlangsamen, der Preisanstieg liege voraussichtlich gerade einmal bei 0,2 Prozent. Zudem erwarte Dowding steuerliche Entlastungen für Konsumenten im kommenden Jahr.



Dagegen schwäche sich in China das Wachstumstempo bereits jetzt ab und falle wohl unter die sechs Prozent-Marke. Positiv sei allerdings anzumerken, dass die chinesische Wirtschaft in einer besseren Verfassung sei als zum Zeitpunkt der Kapitalabflüsse 2016. Zusammen mit den steigenden Zinsen sehe Dowding daher zunehmend Anzeichen für einen positiven US-Dollar-Trend. (21.09.2018/ac/a/m)



