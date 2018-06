Paris (www.aktiencheck.de) - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schaukelt sich weiter hoch. China kündigte als Reaktion auf die jüngsten Provokationen Trumps jedoch nicht umgehend weitere Gegenmaßnahmen an - dies liege im enormen Handelsüberschuss Chinas mit den USA begründet, erläutert Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de l’Echiquier (LFDE).



So würden die chinesischen Exporte in die USA ungefähr das dreifache der Importe aus den USA betragen.



"Das Arsenal für eine Eskalation des Handelskrieges ist jedoch vorhanden", so de Berranger. Die chinesische Regierung könnte unter anderem die eigene Währung weiter abwerten oder amerikanische Unternehmen im eigenen Land unter Druck setzen. Vor allem jedoch könnte das Regime in Peking beschließen, amerikanische Staatsanleihen zu verkaufen. Als größter Gläubiger der USA könnte China mit einem Verkauf der Anleihen im Wert von über einer Billion Dollar die Währung des Konkurrenten massiv unter Druck setzen. (26.06.2018/ac/a/m)



