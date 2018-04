Trotz aller politischen Hürden sei es um die globale Konjunktur weiterhin gut bestellt, auch wenn sich die Wachstumsaussichten zuletzt etwas abgeschwächt hätten. Die Einkaufsmanagerindices als wichtige Vorlaufindikatoren lägen zwar immer noch auf sehr erfreulichen Niveaus, hätten aber insbesondere in Europa an die Rekordstände rund um den Jahreswechsel nicht mehr anknüpfen können. In den USA habe die Notenbank FED ihren geldpolitischen Straffungskurs fortgesetzt und den Leitzins zuletzt auf eine Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent angehoben. Zudem sei auch der Konjunkturausblick der US-Notenbank besser ausgefallen als in ihrer Dezember-Sitzung. Für 2018 sei unverändert mit drei Zinsschritten zu rechnen. "Angesichts der Handelsstreitigkeiten und der personellen Rochaden im Weißen Haus erwarten wir jedoch eine anhaltende politische Verunsicherung, welche die FED von einer rascheren geldpolitischen Gangart abhalten dürfte", sage Nemeth.



Leitzinserhöhung der EZB wohl nicht vor Mitte 2019



In der Eurozone würden sich die Anzeichen dafür mehren, dass der konjunkturelle Höhepunkt bereits überschritten worden sei. Die Indikatoren würden aber immer noch auf ein sehr robustes Wirtschaftswachstum hindeuten. Nach dem Tiefstwert von 1,1 Prozent im Februar sei in den nächsten Monaten mit anziehenden Inflationsraten zu rechnen, so Nemeth. Dass die Europäische Zentralbank (EZB) offenbar nicht daran denke, die Wertpapierkäufe bei Bedarf wieder zu erhöhen, sehe er als weiteren kleinen Schritt in Richtung geldpolitischer Normalisierung in der Eurozone. "Von der ersten Zinserhöhung ist die EZB aber immer noch weit entfernt. Wir rechnen erst Mitte 2019 mit höheren Zinsen", sage der Asset Management-Experte der auf Private Banking spezialisierten Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Die Konjunkturentwicklung in den Schwellenländern verlaufe weiterhin erfreulich, US-Zölle auf chinesische Importgüter würden aufgrund der Wertschöpfungsketten aber auch andere asiatische Schwellenländer betreffen.



Geldanlage: Aktueller Trend zu mehr Sicherheit



Nach einer Korrektur in den vergangenen beiden Monaten liege die Bewertung des Weltaktienindex MSCI World auf einem Niveau, das mit jenem von vor drei Jahren zu vergleichen sei. Gleichzeitig unterstütze das positive globale Konjunkturumfeld die erfreuliche Gewinnentwicklung bei den Unternehmen - aktuell sei von einer durchschnittlichen Gewinnsteigerung von zwölf Prozent auszugehen. Was die Anlagepolitik betreffe, so spreche das konjunkturelle Umfeld weiterhin für Aktien, wenngleich die politischen Unsicherheiten ganz generell die Stimmung drücken würden. "Vor diesem Hintergrund stellen wir die Portfolios etwas defensiver auf und halten eine neutrale Aktiengewichtung derzeit für angemessen", sage der CIO der Zürcher Kantonalbank Österreich AG.



Die Kurse der Staatsanleihen seien nach längerer Zeit wieder gestiegen, was den aktuellen Trend nach mehr Sicherheit widerspiegele. Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG gehe hier aber nur von einer kurzzeitigen Entwicklung aus und bleibe im Anleihen-Segment bei Unternehmensanleihen und Bonds aus Emerging Markets übergewichtet. Insgesamt seien die Risikopositionen im vergangenen Quartal sukzessive reduziert worden. "Wir schätzen die aktuelle Nervosität aber nicht als Trendwende, sondern als Korrektur ein. Das Ende des Bullenmarktes bei den Aktien scheint noch nicht erreicht", so Nemeth. (Marktausblick April 2018) (05.04.2018/ac/a/m)







