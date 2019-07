Bei jedem Deal werde der Teufel im Detail stecken, mit parteiübergreifender Unterstützung für eine härtere Linie gegen China, die es Trump ermögliche, die Zölle zu erhöhen, wenn die beiden Saaten ihre Differenzen nicht ausräumen könnten. Dies unterscheide sich deutlich vom politischen Widerstand gegen Zölle bei anderen Handelspartnern wie die EU und Mexiko.



Es sei wichtig zu bedenken, dass die Zölle auf Waren nur eine der Fronten seien, an denen sich dieser Konflikt zwischen den USA und China abspiele: tiefgreifende Unstimmigkeiten hinsichtlich Technologie, Investitionen und Außenpolitik würden den strukturellen Charakter dieser Rivalität widerspiegeln.



Da es bisher wenig Details gebe, sehe Aberdeen Standard Investments den US-Präsidentschaftswahlkampf als den wichtigsten Faktor, der den Zeitplan für ein Abkommen auf US-Seite im Jahr 2020 bestimme.



Als Teil der Wiederwahlkampagne könne Trump einen China-Deal als Sieg vor der Wahl nutzen, um zu beweisen, dass die Wahlversprechen eingehalten worden seien. In diesem Fall wäre der Sommer nächsten Jahres ein günstiger Zeitpunkt, um einen Deal anzukündigen. Die chinesische Seite werde sich der politischen Optik bewusst sein und könnte von weniger strengen Anforderungen profitieren, wenn Trump einen Erfolg verbuchen wolle.



Ein Risiko bestehe jedoch darin, dass die Trump-Kampagne in der jüngeren Vergangenheit auch die Konfrontation mit China als Erfolg bei den Wählern erkannt habe. Dies ändere sich je nach Wählerstimmung, wirtschaftlichen Auswirkungen und dem Temperament der Regierung.



In der Zwischenzeit gehe Aberdeen Standard Investments davon aus, dass das Risiko von Volatilität in dieser Beziehung hoch bleiben werde, und bleibe vorsichtig, wenn die Verhandlungen fortgesetzt würden, bei denen ein Deal aber wohl auf die lange Bank geschoben werden werde. (03.07.2019/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Nach dem G20-Gipfel und den darauffolgenden Reaktionen beleuchtet Stephanie Kelly, Senior Political Economist von Aberdeen Standard Investments, wichtige Faktoren für die weitere Entwicklung im Handelskonflikt zwischen den USA und China und legt dar, warum die Beziehungen weiter angespannt bleiben könnten:Die USA und China hätten die Frist für ein Handelsabkommen am 1. Juli verpasst, hätten sich aber geeinigt, die Verhandlungen fortzuführen und die nächsten Zollerhöhungen zu verschieben. Die Bedenken seien hierdurch allerdings nicht aus der Welt geräumt.Die 25%-Zollerhöhung auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar, die US-Präsident Trump in den letzten Monaten eingeführt habe, bleibe bestehen. Die Regierung habe zwar US-Unternehmen unter bestimmten Umständen einen gewissen Spielraum geboten, an Huawei zu verkaufen, doch die Bedingungen seien etwas vage. Es seien auch keine Fristen für den Fortschritt der Verhandlungen festgelegt worden. Dieses Treffen sollte die Spannungen abbauen, aber keinen Fahrplan für eine echte Lösung liefern.