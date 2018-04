Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Optimismus der Einkaufsmanager in der Eurozone hat zuletzt deutlich nachgelassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdem noch im Januar ein 10-Jahreshoch beim Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe habe erzielt werden können und für das Verarbeitende Gewerbe sogar ein Allzeithoch erreicht worden sei, seien die PMIs jüngst zunehmend schwächer ausgefallen. Die Analysten würden auch im April - vor dem Hintergrund der globalen handelspolitischen Spannungen - mit einer weiteren Eintrübung auf 54,6 Punkte (März: 54,9 Punkte) im Dienstleistungssegment bzw. 56,3 Punkte (März: 56,6 Punkte) für den Industriesektor rechnen. Trotz der negativen Tendenz dürften die Werte jedoch immer noch klar im expansiven Bereich (größer als 50) bleiben, sodass zum Start des 2. Quartals insgesamt weiterhin eine konstruktive Grundstimmung vorherrsche.



Sollten die Einkaufsmanagerindices auf der positiven Seite überraschen, dürfte dies den zuletzt schwächeren Euro wieder in Richtung der Marke von 1,23 USD stabilisieren können. (23.04.2018/ac/a/m)





