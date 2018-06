Hannover (www.aktiencheck.de) - Im März kündigten die USA unter dem Vorwand der Sicherheitspolitik die Aluminium- und Stahlzölle an, so Dr. Stefan Große von der Nord LB.Die USA hätten China schon dazu gebracht, durchaus Zugeständnisse zu machen: Die Volksrepublik habe sich durchaus auch flexibler als etwa die EU gezeigt. China stehe gewisser Maßen mit dem Rücken an der Wand, sie brauche den Handel mit den USA mehr als die USA den mit China. Hinzu komme, dass die aktuelle Konjunktur durch das dringend nötige Deleveraging gebremst werde. Dieses gebe sie aber nun auf: Die People's Bank of China habe nach den Liquiditätsspritzen über die MLF und PLC bereits die Liquidität hochgefahren und nun auch die Mindestreserve auf 15,5% gesenkt. Dies habe unmittelbar zur CNY (Chinesischer Yuan)-Abwertung geführt.Die letzten Forderungen der Amerikaner, die Zölle sowie seit neuestem die Beteiligungsbeschränkungen für chinesische Unternehmen sowie die Zölle würden das Zukunftsprojekt "Made in China 2025" angreifen. China werde seine zukünftigen Schlüsselindustrien nicht so leicht opfern. In weiteren Verhandlungen wären vielleicht noch zusätzliche Zugeständnisse möglich gewesen, aber keinesfalls das Aufgeben von "Made in China 2025". Entsprechend werde das Land antworten. Neben Zöllen werde es mit anderen Beschränkungen reagieren. So könnten Reisen und Investitionen oder Beteiligungen be- oder verhindert werden. Bereits im April habe China Gedankenspiele in Bezug auf strategische CNY-Abwertungen geäußert. (Ausgabe Juli 2018) (27.06.2018/ac/a/m)